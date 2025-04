Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 21, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Paros Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corpt 20-04-2025 Op-2 Kition M Disc. Mogas Alphine Marine 18-04-2025 Services B-4 Ualf Liberty Dis/Load Golden Shipping 20-04-2025 Containers Lines B-5 Hl Brilliance Load Barite Crystal Sea 16-04-2025 Lumps Services B-9/B-8 Sm Mahi Dis/Load Eastwind 20-04-2025 Containers Shipping Co B-10/B-11 Am Ocean Load Seatrader 19-04-2025 Silver Clinkers Shipping B-15/B-14 Princw Disc Steel Universal 21-04-2025 Khaled Billets Shipping B-16/B-17 Bsl Disc Alphine Marine 17-04-2025 Calypso Chickpeas Services Nmb-1 Ilyas Load Rice Al Faizan 16-03-2025 International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-26 Dp World Dis/Load Oceansea 19-04-2025 Jebel Ali Containers Shipping B-28/B-29 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 20-04-2025 Kohima Containers Ship Agency Pak ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Beijing Dis/Load Sea World 20-04-2025 Bridge Containers Sapt-2 Interasia Dis/Load Rahmat Shipping 18-04-2025 Amplify Containers Sapt-3 Gulf Dis/Load Gac Pakistan 20-04-2025 Barakah Containers Sapt-4 Mol Dis/Load Ocean Network 21-04-2025 Presence Containers Express Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Interasia 21-04-2025 Dis/Load Rahmat Shipping Amplify Containers X-Press 21-04-2025 Dis/Load X-Press Feeders Kohima Containers Ship Agency Pak Sm Mahi 21-04-2025 Dis/Load Eastwind Shipping Containers Company Dp World 21-04-2025 Dis/Load Oceansea Jebel Ali Containers Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hmm Green 21-04-2025 D/L Container United Marine Agencies Apl Antwerp 21-04-2025 D/L Container Cma Cgm Pakistan Theresa Pride 21-04-2025 L/58700 Clinkers Bulk Shipping Agencies Ocean Wave 22-04-2025 D/5500 Eastwind Shipping Carbon Oil Company M.T Shalamar 22-04-2025 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Swan Lake 22-04-2025 D/70000 Pakistan National Crude Oil Ship Corpt Cnc Dream 22-04-2025 D/17415 Trans Fast Chemical Logistics Independent Spirit 22-04-2025 D/L Container Riazeda Conti 22-04-2025 D/L Container MscAgency Cortesia Pakistan One Marvel 22-04-2025 D/L Container Ocean Network Express Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Lian Chang 21-04-2025 Container Ship - African Blue Crane 21-04-2025 Cement - Ocean Tianbao 21-04-2025 General Cargo - Cscl Neptune 21-04-2025 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sotka Lentils Alpine April 20th, 2025 MW-2 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Aquavita Bay Coal GSA April 18th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Kashi Palm oil Alpine April 18th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Maritine Gasoline Alpine April 19th, 2025 Guardian ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Donna Soya Bean Ocean April 20th, 2025 Alexander Seed Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Orion Saint LNG GSA April 20th, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Twin Delight Cement Crystal Ship April 21st, 2025 SSL Brahmaputra Container GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Kashi Palm oil Alpine April 21st, 2025 Aquavita Bay Coal GSA -do- Maritine Guardian Gasoline Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Gulf Barakh Container GAC April 21st, 2025 Georgios-P Cement Ocean Service -do- Valianta Palm oil Alpine -do- Zahra Gas Oil Trans Marine -do- Jipro Neftis Chemicals Alpine -do- Annita Coal GSA -do- Bentley-1 Palm oil Alpine Waiting for Berths Fortune Youngin Palm oil Alpine -do- Al-Kheesah LNG GSA -do- Nave Estella Gas oil Alpine -do- AB Oliva Palm oil Trans Trade -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= SM Mahi Container GSA April 22nd, 2025 MSC Sarah-V Container MSC PAK -do- =============================================================================

