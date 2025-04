Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (April 16, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Sky Winner Disc Alphine Marine 15-04-2025 Chemical Services B-4 Salamah Disc Alphine Marine 30-03-2025 Chemical Services B-9/B-8 Addison Dis/Load Oceansea 15-04-2025 Containers Shipping B-10/B-11 Dsi Phoenix Disc Gearbulk 15-04-2025 Clinkers Shipping B-13/B-14 Vita Load Seatrade 14-04-2025 Harmony Clinkers Shipping B-16/B-17 Armeria Disc Seahawks 15-04-2025 General Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Maki Load Rice Pak Liner 11-04-2025 Agencies B-24/B-25 African Load Ocean Services 13-04-2025 Blue Crane Cement ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Gfs Giselle Dis/Load Eastwind Shippi 15-04-2025 Containers Company Sapt-2 Spil Kartika Dis/Load Hapag Lloyd 15-04-2025 Containers Pakistan Sapt-3 Msc Topaz Dis/Load Msc Agency 15-04-2025 Containers Pakistan Sapt-4 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 15-04-2025 Carina Containers Ship Agency Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Maki 16-04-2025 Load Rice Pak Liner Agencies Belita 16-04-2025 Dis/Load Cma Cgm Pakistan Containers Xin Pu Dong 16-04-2025 Dis/Load Cosco Shipping Containers Line Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= F Mumbai 15-04-2025 D/7000 Chemical Alphine Marine Services Alexander 15-04-2025 L/43000 Hsfo Alphine Marine Services Hyundai Force 16-04-2025 D/L Container United Marine Agencies One 16-04-2025 D/L Container Ocean Network Reinforcement Express Pakistan Mm Madrid 16-04-2025 D/L Container Interline Shipping Wan Hai 611 16-04-2025 D/L Container Riazeda Am Ocean Silver 16-04-2025 L/55000 Clinkers Seatrade Shipping Hmm Green 17-04-2025 D/L Container United Marine Agencies Interasia Amplify 16-04-2025 D/L Container Rahmat Shipping Oocl Jakarta 17-04-2025 D/L Container Oocl Pakistan Ship Sailed Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo Xin Pu Dong 16-04-2025 Container Ship - Ever Lasting 16-04-2025 Container Ship - Hout 16-04-2025 Rice - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Salt-Wind ExploRice Star April 11th, 2025 MW-4 Fubao Coal Ocean World April 12th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Coal Trade2shore April 14th, 2025 Went-Worth ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Inspire Palm oil Alpine April 14th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK April 15th, 2025 Positano QICT MSC Container MSC PAK April 15th, 2025 Yumuna-VI ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Victoria Glory Gas oil Alpine April 14th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Corona Soya East Wind April 12th, 2025 Bean Seed ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Lebrethah LNG GSA April 15th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Sinar Toraja LPG Universal April 15th, 2025 Ship ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= SM Kaveri Container GAC April 16th, 2025 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK April 16th, 2025 MSC Yumuna-VI Container MSC PAK -do- Fubao Coal Ocean World -do- Corona Soya East Wind -do- Bean Seed Victoria Glory Gas oil Alpine -do- Sinar Toraja LPG Universal Ship -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Ken Star Soya Alpine April 16th, 2025 Bean Seed IVS North Berwick Coal Ocean World -do- DM Condor Chemicals Alpine -do- MSC Roberta Container MSC PAK -do- Donna Soya Ocean Service Waiting for Berths Alexander Bean Seed Orchid Kefalonia Canola oil Alpine Kashi Palm oil Alpine -do- Valianta Palm oil Alpine -do- CMA CGM Don Pascuale Container CMA CGM PAK -do- Al-Soor-II Gas oil Ass. Liner Agency -do- Sotka Lentils Alpine -do- Maritine Guardian Gasoline Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Verdi Container CMA CGM PAK April 16th, 2025 George Washington Container GAC -do- Spil Kartika Container GAC April 17th, 2025 =============================================================================

