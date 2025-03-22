SBP’s Eid holidays

KARACHI: The State Bank of Pakistan (SBP) will remain closed from 31st March to 2nd April, 2025 (Monday to Wednesday) being public holidays on the occasion of Eid-ul-Fitr.
Copyright Business Recorder, 2025
KARACHI: The State Bank of Pakistan (SBP) will remain closed from 31st March to 2nd April, 2025 (Monday to Wednesday) being public holidays on the occasion of Eid-ul-Fitr.
Copyright Business Recorder, 2025
|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Mar 21
|
280.46
|
USD PKR Interbank Buying / Mar 21
|
280.26
|
USD to Japanese Yen / Mar 21
|
149.32
|
USD to Swiss Franc / Mar 21
|
0.88
|
Pound Sterling to USD / Mar 21
|
1.29
|
Euro to USD / Mar 21
|
1.08
|
UK LIBOR % / Mar 20
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Mar 21
|
5,667.56
|
India Sensex / Mar 21
|
76,905.51
|
Tokyo Nikkei / Mar 21
|
37,677.06
|
Nasdaq / Mar 21
|
17,784.05
|
Hang Seng / Mar 21
|
23,689.72
|
FTSE 100 / Mar 21
|
8,646.79
|
Dow Jones / Mar 21
|
41,985.35
|
Germany DAX 30 / Mar 21
|
22,891.68
|
France CAC40 / Mar 21
|
8,042.95
|Item
|Value
|
Crude Oil USD/Barrel / Mar 21
|
68.31
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Mar 21
|
17,285
|
Gold 10 Grams PKR / Mar 21
|
273,319
|
Gold Spot USD/Ounce / Mar 21
|
3,028.10
|
Cotton US¢/pound / Mar 21
|
65.27
|
Petrol/Litre / Mar 22
|
255.63
|
Diesel/Litre / Mar 22
|
258.64
|Stock
|Price
|
Ist.Capital Sec / Mar 21
First Capital Securities Corporation(FCSC)
|
1.73
▲ 0.25 (16.89%)
|
Lalpir Power / Mar 21
Lalpir Power Limited(LPL)
|
29.32
▲ 2.67 (10.02%)
|
Bunnys Limited / Mar 21
Bunnys Limited(BNL)
|
23.16
▲ 2.11 (10.02%)
|
Bela Auto / Mar 21
Bela Automotives Limited(BELA)
|
166.87
▲ 15.17 (10%)
|
Sally Textile / Mar 21
Sally Textile Mills Limited(SLYT)
|
11
▲ 1 (10%)
|
Agritech Limited / Mar 21
Agritech Limited(AGL)
|
73.59
▲ 6.69 (10%)
|
S.S.Oil / Mar 21
S.S.Oil Mills Limited(SSOM)
|
122.16
▲ 11.11 (10%)
|
Nishat Mills Ltd / Mar 21
Nishat Mills Limited(NML)
|
117.76
▲ 10.71 (10%)
|
Suraj Cotton / Mar 21
Suraj Cotton Mills Limited(SURC)
|
122.32
▲ 11.12 (10%)
|
Diamond Ind. / Mar 21
Diamond Industries Limited(DIIL)
|
27.96
▲ 2.54 (9.99%)
|Stock
|Price
|
Elahi Cot. / Mar 21
Elahi Cotton Mills Limited(ELCM)
|
126.06
▼ -13.99 (-9.99%)
|
Khyber Textile / Mar 21
Khyber Textile Mills Limited(KHYT)
|
435.56
▼ -47.57 (-9.85%)
|
Hafiz Ltd. / Mar 21
Hafiz Limited(HAFL)
|
253.95
▼ -27.73 (-9.84%)
|
Universal Ins. / Mar 21
The Universal Insurance Company Limited(UVIC)
|
9.80
▼ -1 (-9.26%)
|
Noon Sugar / Mar 21
Noon Sugar Mills Limited(NONS)
|
73
▼ -6.57 (-8.26%)
|
Sindh Abadgar / Mar 21
Sindh Abadgar's Sugar Mills Limited(SASML)
|
51.03
▼ -4.08 (-7.4%)
|
Ellcot Spinning / Mar 21
Ellcot Spinning Mills Limited(ELSM)
|
110
▼ -8.64 (-7.28%)
|
Askari Life Assur. / Mar 21
Askari Life Assurance Company Limited(ALAC)
|
5
▼ -0.39 (-7.24%)
|
Tariq Corp.Pref. / Mar 21
Tariq Corporation Limited-Preference Shares(TCORPCPS)
|
7
▼ -0.5 (-6.67%)
|
Quetta Textile / Mar 21
Quetta Textile Mills Limited(QUET)
|
14.60
▼ -0.99 (-6.35%)
|Stock
|Volume
|
Cnergyico PK / Mar 21
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
163,976,906
▼ -0.21
|
B.O.Punjab / Mar 21
The Bank of Punjab(BOP)
|
45,899,654
▼ -0.15
|
Pak Refinery / Mar 21
Pakistan Refinery Limited(PRL)
|
45,149,230
▼ -0.94
|
Fauji Foods Ltd / Mar 21
Fauji Foods Limited(FFL)
|
26,183,687
▲ 0.48
|
Sui South Gas / Mar 21
Sui Southern Gas Company Limited(SSGC)
|
25,173,748
▲ 0.42
|
PIA Holding Co.Ltd / Mar 21
PIA Holding Company Limited(PIAHCLA)
|
19,984,659
▼ -1.09
|
Pak Elektron / Mar 21
Pak Elektron Limited(PAEL)
|
19,229,211
▼ -0.13
|
Pak Int.Bulk / Mar 21
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
18,221,041
▼ -0.25
|
WorldCall Telecom / Mar 21
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
17,981,776
▼ -0.02
|
Hub Power Co. / Mar 21
The Hub Power Company Limited(HUBC)
|
14,711,439
▼ -2.32
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