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Business & Finance Print 2025-03-22

SBP’s Eid holidays

Recorder Report Published 22 Mar, 2025 02:47am

KARACHI: The State Bank of Pakistan (SBP) will remain closed from 31st March to 2nd April, 2025 (Monday to Wednesday) being public holidays on the occasion of Eid-ul-Fitr.

Copyright Business Recorder, 2025

SBP Eid holidays Eid-ul-Fitr public holidays

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