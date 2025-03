Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (March 11, 2025).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T Quetta Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corp 10-03-2025 B-2 Ginga Lion Disc Alpine Marine 10-03-2025 Chemical Services B-5 Bos Boutros Disc Ocean World 06-03-2025 General Cargo B-9B-8 Sm Mahi Dis/Load Eastwind 10-03-2025 Containers Shipping Co B-14/B-15 Princess Disc Steel Universal 10-03-2025 Wafya Billets Shipping Nmb-1 Al Ahmed Load Rice N.S Shipping 07-03-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Endeavor Disc Rock WmaShipcare 10-03-2025 Phosphate Services B-28/B-29 Yuan Xiang Fa Zhan Dis/Load Feeder Logistic 10-03-2025 Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Rio Grande Dis/Load Hapag Lloyd 10-03-2025 Express Containers Pakistan Sapt-3/Sapt-2 Cosco Glory Dis/Load Cosco Shipping 09-03-2025 Containers Line Pak Sapt-4 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 10-03-2025 Titus Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm 11-03-2025 Dis/Load Cma Cgm Titus Containers Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Kmtc 11-03-2025 D/L Container United Marine Colombo Agencies Euohoria 11-03-2025 D/L Container Tasamarine& Logistics X-Press Pyxis 11-03-2025 D/L Container X-Press Feeder Ship Agency Pak Propel 11-03-2025 L/12000 Rice Star Shipping Progress Kai Xuan 11 11-03-2025 D/33500 Seahawks General Cargo Asia Global One Mission 12-03-2025 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Addison 12-03-2025 D/L Container Oceansea Shipping Montevideo I 12-03-2025 L/55000 Clinkers Bulk Shipping Agencies Tiger Pioneer 12-03-2025 L/55000 Clinkers Gearbulk Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Lian Chang 11-03-2025 Container Ship - X-Press Kohima 11-03-2025 Container Ship - Ever Urban 11-03-2025 Container Ship - Devon 11-03-2025 Container Ship - Regina 11-03-2025 Tanker - Crazy 11-03-2025 Tanker - =============================================================================

