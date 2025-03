Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (March 06, 2025).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Al Soor II Disc Trans 03-02-2025 Jet Oil Maritime Op-2 M.t Mardan Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corp 05-03-2025 Op-3 M.t Shalamar Disc Pakistan National Crude Oil Ship Corp 05-03-2025 B-1 Easterly Disc Alpine Marine 06-03-2025 Beech Galaxy Chemical Services B-9/B-8 Independent Dis/Load Riazeda 05-03-2025 Spirit Containers B-10/B-11 Xin Wu Xiang Hai Load Ocean Services 01-03-2025 Clinkers B-14/B-15 Sf Darika Disc Seatrader 24-02-2025 Chickpeas Shipping B-16/B-17 Yin Neng Disc Seahawks Asia 05-03-2025 General Cargo Nmb-1 Emran Load Rice N.S Shipping 01-03-2025 Nmb-1 Malki 2 Disc Rice N.S Shipping 19-01-2025 Nmb-1 Mobin Disc Rice N.S Shipping 19-01-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Stolt Pride Disc Asia Marine 05-03-2025 Base Oil ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Kota Cabar Dis/Load Pacific Delta 05-03-2025 Containers Shipping Sapt-3 Kmtc Dis/Load United Marine 04-03-2025 Mundra Containers Agencies Sapt-4 Xin Ya Zhou Dis/Load Cosco Shipping 04-03-2025 Containers Line Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kmtc Mundra 06-03-2025 Dis/Load United Marine Containers Agencies Stolt Pride 06-03-2025 Disc Base Oil Asia Marine Xin Ya Zhou 06-03-2025 Dis/Load Cosco Shipping Containers Line Pak Sf Darika 06-03-2025 Disc Chickpeas Seatrader Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Shahrazad 06-02-2025 L/1800 Naphtha Alpine Marine Services Regina 07-02-2025 D/41000 Mogas Gac Pakistan Crazy 07-02-2025 D/3500 Chemical Alpine Marine Services Tss Amber 07-02-2025 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Hyundai 07-02-2025 D/L Container United Marine Jakarta Agencies Devon 07-02-2025 D/L Container Feeder Logistic Kai Da 07-02-2025 D/L Container Yaaseen Shipping Hong Zhou Lines X-Press 05-02-2025 D/L Container X-Press Feeder Cassiopeia Ship Agency Pak Endeavor 07-02-2025 D/50500 WMA Shipcare Rock Phosphate Service Bos Boutros 06-03-2025 D/42480 Ocean World General Cargo ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Adamar 06-03-2025 Talc Powde - Hout 06-03-2025 Rice - Navios Unite 06-03-2025 Container Ship - Sea Fortune 06-03-2025 Tanker - Wan Hai 611 06-03-2025 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025