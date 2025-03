Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (March 04, 2025).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 Al Soor II Disc Trans Maritime 03-02-2025 Jet Oil Op-2 Sea Fortune Disc Alpine Marine 03-02-2025 Base Oil Services B-7/B-6 Wan Dis/Load Riazeda 04-03-2025 Hai 611 Containers B-9/B-8 Valence Dis/Load Cosco Shipping 03-03-2025 Containers Line Pak B-10/B-11 Xin Wu Load Ocean Services 01-03-2025 Xiang Hai Clinkers B-14/B-15 Sf Darika Disc Seatrader 24-02-2025 Chickpeas Shipping B-17/B-16 Adamar Load Talc Project Shippin 28-02-2025 Powder Nmb-1 Malki 2 Load Rice Al Faizan 25-02-2025 International Nmb-1 Rabani Load Rice N.S Shipping 26-02-2025 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 Hout Load Rice Pak Linker 28-02-2025 Agencies B-27/B-26 Wan Hai 611 Dis/Load Riazeda 02-03-2025 Containers B-28/B-29 Navios Unite Dis/Load Oceansea 03-03-2025 Containers Shipping B-29/B-30 X-Press Dis/Load X-Press Feeder Salween Containers Ship Agency Pak 02-03-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 02-03-2025 Shanghai Containers Pakistan Sapt-3 X-Press Dis/Load X-Press Feeder 02-03-2025 Carina Containers Ship Agency Pak Sapt-4 Ever Lasting Dis/Load Green Pak 01-03-2025 Containers Shipping Sapt-4 Xin Ya Zhou Dis/Load Cosco Shipping - Containers Line Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press 04-03-2025 Disc. Chemical X-Press Feeder Salween Ship Agency Pak X-Press Carina 04-03-2025 Dis/Load X-Press Feeder Containers Ship Agency Pak Sf Darika 04-03-2025 Dis/Load Seatrader Containers Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Stolt Pride 04-03-2025 D/4073 Base Oil Asia Marine Kota Cabar 04-03-2025 D/L Container Pacific Delta Shipping Kmtc Mundra 04-03-2025 D/L Container United Marine Agencies Kai Da 05-02-2025 D/L Container Yaaseen Shipping Hong Zhou Lines Independent Spirit 05-03-2025 D/L Container Riazeda X-Press 05-02-2025 D/L Container X-Press Feeder Cassiopeia Ship Agency Pak Devon 05-02-2025 D/L Container Feeder Logistics Bos Boutros 05-03-2025 D/42480 Ocean World General Cargo Yin Neng 05-02-2025 D/42480 Seahawks General Cargo Asia Global ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ginga Hawk 04-03-2025 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Golden Curl Palm oil Alpine Mar 02nd, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Katagalan Soya Bean Ocean Service Feb 28th, 2025 Brave ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Unity Palm oil Alpine Mar 03, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Eleni-T Container GAC Mar 03, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO MP MR Tanker-1 Mogas Trans Marine Mar 03, 2025 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Krystal Container MSC PAK Mar 04, 2025 Team View Rice East Wind -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= America Container GAC Mar 04, 2025 Valence Container GAC -do- Nymph River Sand Bulk Shipping -do- IVS Progress Coal Ocean Service -do- Gramba Rice GSA Waiting for Berths Thetis Leona Palm oil Alpine -do- Lucky Star-06 Palm oil Alpine -do- Dolphin-08 Palm oil Alpine -do- VT Queen Palm oil Alpine -do- Betley-1 Palm oil Alpine -do- Santiago-1 Soya Alpine -do- Bean oil Oasis Soya Alpine -do- Bean oil Lian Shun Hu Fuel oil Alpine -do- Alinya Soya Bean Ocean Service -do- Norse Al-Tamira Steel Coil GAC -do- Kathrine Kosan Chemicals Alpine -do- Toiny Chick Peas Alpine -do- Montevideo-I Coal Ocean Service -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Positano Container MSC PAK March 05th, 2025 Maersk Cairo Container GAC -do- =============================================================================

