LONDON: The following were Wednesday official prices.

========================================= ALUMINIUM ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2670.00 2670.50 3-month 2650.00 2650.50 ========================================= COPPER ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 9503.00 9504.00 3-month 9506.00 9508.00 ========================================= ZINC ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 2793.00 2793.50 3-month 2828.00 2830.00 ========================================= NICKEL ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 15445.00 15450.00 3-month 15525.00 15530.00 ========================================= LEAD ========================================= CONTRACT BID OFFER ----------------------------------------- Cash 1983.00 1984.00 3-month 2004.00 2005.00 =========================================

Source: London Metals Exchange.

Copyright Business Recorder, 2025