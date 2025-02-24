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Feb 24, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►

Reforming SOEs and privatization ‘right thing to do’, says Aurangzeb

Published 24 Feb, 2025 01:34pm
Reforming SOEs and privatization ‘right thing to do’, says Aurangzeb

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