Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (February 18, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Dc Disc Eastwind Shipping Ocean Chemical Company 18-02-2025 B-1 T-Rigel Load Eastwind Shipping Ethanol Company 14-02-2025 B-2/B-3 Deep Load Oceansea 11-02-2025 Blue Cement Shipping B-8/B-9 Independent Dis/Load Riazeda 18-02-2025 Spirit Containers B-10/B-11 Ocean Load Gearbulk 15-02-2025 Freedom Clinkers Shipping B-13/B-14 Fareast Disc General Seahawks 14-02-2025 Honesty Cargo B-14/B-15 Sf Disc Seatrader 17-02-2025 Darika Chickpeas Shipping Nmb-1 Al Load N.S 14-12-2024 Yahya Rice Shipping Nmb-1 Abbas Load N.S 08-02-2025 Rice Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Msc Dis/Load Msc Agency 17-02-2025 Nairobi X Containers Pakistan Sapt-3 Jira Dis/Load United Marine 17-02-2025 Bhum Containers Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ocean 18-02-2025 Load Clinkers Gearbulk Freedom Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Bochem 18-02-2025 D/2000 Asia Marine Houston Chemical Zhong Gu 18-02-2025 D/L Sharaf Shipping XiongAn Container Agency Xin Beijing 18-02-2025 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Xin Wu 18-02-2025 D/48440 Rock WMA Shipcare Xiang Hai Phosphate Services Falcon 18-02-2025 D/8800 Bulk Shipping Triumph Mop Agencies Guo Dian 7 18-02-2025 D/12639 General Seahawks Cargo M.T Mardan 19-02-2025 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship Corp Msc 19-02-2025 D/L Container Msc Agency Banjul IV Pakistan Xin Dan 19-02-2025 D/L Container Cosco Shipping Dong Line Pak Asico 19-02-2025 L/116 Sand Universal Symphony Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Navios 18-02-2025 Container - Bahamas Ship X-Press Salween 18-02-2025 Container Ship - Sea Ambition 18-02-2025 Tanker - X-Press Odyssey 18-02-2025 Container Ship - M.T Sargodha 18-02-2025 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Bitumen Bitumen Trans Feb 15th, 2025 Kosei Marine MW-2 SIBI Rice Universal Feb 16th, 2025 Ship ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Au Palm Alpine Feb 16th, 2025 Libra oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Gulf Container GAC Feb 18th, 2025 Barakah ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO MP MR Mogas- Alpine Feb 17th, 2025 Tanker 92 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Woodside LNG GSA Feb 17th, 2025 Charles Allen ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= DSM Landon Rice Star Shipping Feb 18th, 2025 Conti-Courage Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Au Libra Palm oil Alpine Feb 18th, 2025 MP MR Tanker Mogas-92 Alpine -do- Gulf Barakah Container GAC -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Spike (Re-Berth) Soya Bean Seed Alpine Feb 18th, 2025 Sea Legend Soya Bean Oil Alpine -do- UOG Harriet-G Mogas Trans Marine -do- CS Stira Rice Star Shipping Waiting for Berths Asia Liberty Palm oil Alpine -do- Corona (Arrested) Palm oil Alpine -do- Katsuyama Palm oil Alpine -do- Hansa Oslo Palm oil Alpine -do- Vitality Palm oil Alpine -do- Asia Unity Palm oil Alpine -do- Da Cui Yun General Cargo Cosco Shipping -do- Kanko Maru Canola Seed Ocean Service -do- SSI Victory Cement Global Maritime -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Nairobi-X Container MSC PAK Feb 18th, 2025 Maersk Cabo Verde Container GAC Feb 19th, 2025 CMA CGM Otello Container CMA CGM PAK -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025