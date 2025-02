Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 17, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Sea Disc Base Alpine Marine - Ambition Oil Services OP-3 M.t Disc Crude Pakistan National Sargodha Oil Ship Corpt 16-02-2025 B-1 T-Rigel Load Eastwind Shipping Ethanol Company 14-02-2025 B-2/B-3 Deep Load Oceansea 11-02-2025 Blue Cement Shipping B-10/B-11 Ocean Load Gearbulk 15-02-2025 Freedom Clinkers Shipping B-13/B-14 Fareast Disc General Seahawks 14-02-2025 Honesty Cargo Nmb-1 Al Load N.S 14-12-2024 Yahya Rice Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Navios Dis/Load Oceansea 16-02-2025 Bhamas Containers Shipping B-28/B-29 X-Press Dis/Load X-Press Feeders 16-02-2025 Salween Containers Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Xin Dis/Load Cosco Shipping 16-02-2025 Lian Yun Containers Line Pak Sapt-3 AplGwangyang Dis/Load Cma Cgm 16-02-2025 Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Navios 17-02-2025 Dis/Load Oceansea Bahamas Containers Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Crazy 17-02-2025 D/3500 Chemical Alpine Marine Services Sea 17-02-2025 D/4500 Chemical Alpine Marine Elegant Services Gfs Giselle 17-02-2025 D/L Container Eastwind Shipping Company Hansa 17-02-2025 D/L Container Hapag Llod Europe Pakistan Jira Bhum 17-02-2025 D/L Container United Marine Agencies Independent Spirit 17-02-2025 D/L Container Riazeda Lavender 18-02-2025 D/L Container Eastwind Ray Shipping Company Bochem Houston 18-02-2025 D/2000 Chemical Asia Marine Xin Beijing 18-02-2025 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Jasmin 2 18-02-2025 L/3604 Xylene Ocean World Xin Wu 18-02-2025 D/48440 Rock WMA Shipcare Xiang Hai Phosphate Services Falcon 18-02-2025 D/8800 Mop Bulk Shipping Triumph Agencies RuiNing 6 18-02-2025 D/51702 General Legend Shipping Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Amfitrion 17-02-2025 Tanker - Serene Amelia 17-02-2025 Clinker - X-Press Anglesey 17-02-2025 Container Ship - Gulf Barakah 17-02-2025 Container Ship - Hw Otto 17-02-2025 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Bitumen Bitumen Trans Feb 15th, 2025 Kosei Marine MW-2 SIBI Rice Universal Feb 16th, 2025 Ship. MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Au Palm Alpine Feb Libra oil 16th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Positano Feb 16th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO MP MR Mogas-92 Alpine Feb Tanker 17th, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP DSM Rice Star Shipping Feb 13th, 2025 Landon ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= DSM Landon Rice Star Shipping Feb 17th, 2025 MSC Positano Container MSC PAK -do- ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Gulf Barakah Container GAC Feb 17th, 2025 Spike (Re-Berth) Soya Bean Seed Alpine -do- Woodside Charles Allen LNG GSA -do- CS Stira Rice Star Shipping Waiting for Berths Sea Legend Soya Bean Oil Alpine -do- Asia Liberty Palm oil Alpine -do- Corona (Arrested) Palm oil Alpine -do- Katsuyama Palm oil Alpine -do- Hansa Oslo Palm oil Alpine -do- Vitality Palm oil Alpine -do- Asia Unity Palm oil Alpine -do- Da Cui Yun General Cargo Cosco Shipping -do- Kanko Maru Canola Seed Ocean Service -do- SSI Victory Cement Global Maritime -do- UOG Harriet-G Mogas Trans Marine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Conti-Courage Container GAC Feb 17th, 2025 MSC Nairobi-X Container MSC PAK Feb 18th, 2025 =============================================================================

