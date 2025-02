Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 10, 2025)

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corp. 09-02-2025 OP-2 Chemroad Disc Base Safan Marine 10-02-2025 Polaris Oil Service OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Ship Corp 06-02-2025 B-5 USS Lewis B Pulller - Eastern Sea 07-02-2025 Transport B-10/B-11 Li Dian 5 Disc General Seahawks 08-02-2025 Cargo B-11/B-12 Great Disc General Legend Shipping Thalassa Cargo & Logistics 07-02-2025 B-13/B-14 One Disc General Asia Marine 09-02-2025 Force Cargo B-15 HMS Jazan - Pakistan 09-02-2025 Navy B-16/B-17 Abu Dhabi - Ocean 06-02-2025 World Nmb-1 Al Load N.S 05-01-2025 Sulaiman Rice Shipping Nmb-1 Al Fager 1 Load Wheat Latif Trading 16-01-2025 Strew Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Oocl Dis/Load Oocl Pakistan 09-02-2025 Dalian Containers B-28/B-29 Xin Fu Dis/Load Cosco Shipping 08-02-2025 Zhou Containers Line Pak B-29/B-30 X-Press Dis/Load X-Press Feeders Kohima Containers Shipping Agency 08-02-2025 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 PLA (N) - Pakistan 06-02-2025 Gaoyouhu Navy Sapt-2 HemmaBhum Dis/Load United Marine 09-02-2025 Containers Agencies Sapt-4 Cma Cgm Dis/Load Cma Cgm 08-02-2025 Columba Containers Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 10-02-2025 Disc. Crude Oil Pakistan National Ship Corp HemmaBhum 10-02-2025 Dis/Load Containers United Marine Agencies Cs Maram 10-02-2025 - - ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Paramita 10-02-2025 L/8000 Ethanol Alpine Marine Services Zhong Gu 10-02-2025 D/L Container Sharaf Shipping Ji Nan Agency Hmm Promise 10-02-2025 D/L Container United Marine Agencies Serene Amelia 10-02-2025 L/55000 Clinkers Ocean Services StoltSagaland 10-02-2025 L/8500 Ethanol Asia Marine Gsl Nicoletta 11-02-2025 D/L Container Gac Pakistan Ital Universo 11-02-2025 D/L Container Green Pak Shipping Addison 11-02-2025 D/L Container Oceansea Shipping Mm Madrid 11-02-2025 D/L Container Interline Shipping ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gs Ruby 10-02-2025 Container Ship - Hong Da Xin 68 10-02-2025 Container Ship - Kition M 10-02-2025 Container Ship - Eleni T 10-02-2025 Container Ship - Sky Winner 10-02-2025 Container Ship - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2025