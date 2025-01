Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 21, 2025).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 KK Marlin Disc Gac Pakistan 21-01-2025 Jet Oil OP-2 M.T Disc Pakistan National Shalamar Crude Oil Ship Corp 19-01-2025 OP-3 Baru Disc Alphine Marine 20-01-2025 Container Services B-1 Dolphine 19 Load Trans Maritime 21-01-2025 Molases B-6/B-7 Wan Dis/Load Riazeda 21-01-2025 Hai 611 Containers B-9/B-8 Independent Dis/Load Riazeda 21-01-2025 Spirit Containers B-14/B-15 African Load Talc Crystal Sea 15-01-2025 Avocet Lumps Service B-13/B-14 Princess DiscGeneral Seahawks 20-01-2025 Masa Cargo Asia Global Nmb-1 Emran Load General N. S Shipping 03-01-2025 Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 CS Maram Disc General Sharaf Shipping 20-01-2025 Cargo Agency B-26/B-27 Oocl Dis/Load Oocl Pakistan 20-01-2025 Nagoya Containers B-28/B-29 Wan Dis/Load Riazeda 19-01-2025 Hai 611 Containers B-29/B-30 Yuaan Xiang Dis/Load Feeder 20-01-2024 Fa Zhan Containers Logistics ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1 One Dis/Load Ocean Network 21-01-2025 Reliability Containers Express Pakistan Sapt-2 CmaCgm Dis/Load CmaCgm 20-01-2025 Ningbo Containers Pakistan Sapt-3 Oocl Taipei Dis/Load Oocl Pakistan 20-01-2025 Containers ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm 21-01-2025 Dis/Load CmaCgm Ningbo Containers Pakistan Oocl Taipei 21-01-2025 Dis/Load Oocl Pakistan Containers Yuan Xiang 21-01-2025 Dis/Load Feeder Logistics Fa Zhan Containers ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ginga 21-01-2025 D/4000 Gac Pakistan Cheetah Chemical Melbourne 21-01-2025 D/L Container Diamond Shipping Bridge Services Euporia 21-01-2025 D/L Container Tasamarine & Logistics Oriental 22-01-2025 L/2500 Chemical Eastwind Shipping Cosmos Company Marianna I 22-01-2025 D/L Container MSC Agency Pakistan Msc Oscar 22-01-2025 D/L Container MSC Agency Pakistan Kmtc Mundra 22-01-2025 D/L Container United Marine Agencies Viking Drive 22-01-2025 D/578 Vehicles Sharaf Shipping Agency Virgo Leader 22-01-2025 D/177 Vehicles NYK Lines Pakistan Dsm London 22-01-2025 D/19560 Seahawks Gerenal Cargo Asia Global ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ualf Liberty 21-01-2025 Container Ship - Apl Barcelona 21-01-2025 Container Ship - Xin Shanghai 21-01-2025 Container Ship - Xing Luo 88 21-01-2025 Clinkers - Nasco Gem 21-01-2025 Bulk - Jasmin 2 21-01-2025 Rice - Hafnia Express 21-01-2025 Tanker - Li Dian 3 21-01-2025 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 M TM Amazon Palm oil Alpine Jan. 20, 2025 MW-2 Prince Zain Rice Ocean World Jan. 15, 2025 MW-4 Chang Hang Coal Ocean World Jan. 19, 2025 Hui Hai ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Annegrit Coal GAC Jan. 20, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Ardmore Palm oil Alpine Jan. 20, 2025 Cheyenne ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO River Side Fuel oil Alpine Jan. 20, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Karrar Soya Bean Ocean Service Jan. 18, 2025 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Venus LPG Merchant Jan. 20, 2025 Marine ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date MSC Maeva Container GAC Jan. 21, 2025 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Karrar SOya Bean Ocean Service Jan. 21, 2025 Ardmore Cheyenne Palm oil Alpine -do- Venus LPG Merchant Marine -do- M TM Amazon Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Maersk Kensington Container GAC Jan. 21, 2025 MSC Positano Container MSC PAK -do- Nord Valorous Soyabeen oil Alpine -do- Ivan-6 LPG Trans Marine -do- Autaurus Palm oil Alpine -do- EVA Manila Palm oil Alpine Waiting for Berths Hexagon Alpha Palm oil Alpine -do- Artemida Palm oil Trans Marine -do- Meissa Palm oil Alpine -do- Torm Diana Palm oil Alpine -do- Benttley Palm oil Alpine -do- Gall Palm oil Alpine -do- Rhine Palm oil Alpine -do- Nakhal Silver Palm oil Alpine -do- Saga Palm oil Alpine -do- Yun Ding-19 Palm oil Alpine -do- Corona Palm oil Alpine -do- Ayat Palm Kernel Alpine -do- GLBS Hero Rice East Wind -do- Lady Lilly Rice Ocean Service -do- Split Rice Ocean Service -do- Inlaco Express Iron Ore Gear Bulk Shipp -do- Merbabu Fuel oil Alpine -do- Maria Cement East Wind -do- Alaa LPG Merchant Marine -do- Alkyoni SB Chick Peas Alpine -do- GFS Ruby Container East Wind -do- CMA CGM Manta Ray Container CMA CGM PAK -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Fuwarit LNG GSA Jan. 21st, 2025 Maersk Cabo Verde Container GAC Jan. 22nd, 2025 One Reliability Container Ocean Network -do- =============================================================================

