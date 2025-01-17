AIRLINK 200.90 Decreased By ▼ -4.91 (-2.39%)
BOP 10.15 Decreased By ▼ -0.09 (-0.88%)
CNERGY 6.88 Decreased By ▼ -0.18 (-2.55%)
FCCL 34.09 Decreased By ▼ -0.57 (-1.64%)
FFL 16.98 Decreased By ▼ -0.12 (-0.7%)
FLYNG 24.04 Decreased By ▼ -0.64 (-2.59%)
HUBC 131.70 Increased By ▲ 0.52 (0.4%)
HUMNL 13.76 Decreased By ▼ -0.22 (-1.57%)
KEL 4.81 Decreased By ▼ -0.10 (-2.04%)
KOSM 6.70 Decreased By ▼ -0.11 (-1.62%)
MLCF 43.33 Decreased By ▼ -1.01 (-2.28%)
OGDC 218.75 Decreased By ▼ -3.02 (-1.36%)
PACE 6.98 Decreased By ▼ -0.24 (-3.32%)
PAEL 41.54 Decreased By ▼ -1.15 (-2.69%)
PIAHCLA 17.07 Decreased By ▼ -0.06 (-0.35%)
PIBTL 8.65 Increased By ▲ 0.23 (2.73%)
POWER 9.11 Increased By ▲ 0.02 (0.22%)
PPL 187.12 Decreased By ▼ -3.74 (-1.96%)
PRL 42.06 Decreased By ▼ -1.43 (-3.29%)
PTC 24.99 Increased By ▲ 0.20 (0.81%)
SEARL 100.30 Decreased By ▼ -2.36 (-2.3%)
SILK 1.01 Decreased By ▼ -0.01 (-0.98%)
SSGC 42.33 Decreased By ▼ -0.41 (-0.96%)
SYM 17.98 Decreased By ▼ -0.42 (-2.28%)
TELE 9.11 Decreased By ▼ -0.15 (-1.62%)
TPLP 12.93 Decreased By ▼ -0.22 (-1.67%)
TRG 68.35 Decreased By ▼ -0.43 (-0.63%)
WAVESAPP 10.29 Decreased By ▼ -0.13 (-1.25%)
WTL 1.86 Increased By ▲ 0.06 (3.33%)
YOUW 4.13 Increased By ▲ 0.13 (3.25%)
BR100 11,949 Decreased By -85.4 (-0.71%)
BR30 36,367 Decreased By -410 (-1.11%)
KSE100 113,837 Decreased By -659 (-0.58%)
KSE30 35,762 Decreased By -241 (-0.67%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 16, 2025)...
Recorder Report Published 17 Jan, 2025 02:56am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 16, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13700-13800
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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