AIRLINK 205.81 Increased By ▲ 5.52 (2.76%)
BOP 10.24 Decreased By ▼ -0.25 (-2.38%)
CNERGY 7.06 Decreased By ▼ -0.15 (-2.08%)
FCCL 34.66 Decreased By ▼ -0.28 (-0.8%)
FFL 17.10 Decreased By ▼ -0.32 (-1.84%)
FLYNG 24.68 Decreased By ▼ -0.17 (-0.68%)
HUBC 131.18 Increased By ▲ 3.37 (2.64%)
HUMNL 13.98 Increased By ▲ 0.17 (1.23%)
KEL 4.91 Decreased By ▼ -0.09 (-1.8%)
KOSM 6.81 Decreased By ▼ -0.22 (-3.13%)
MLCF 44.34 Decreased By ▼ -0.28 (-0.63%)
OGDC 221.77 Decreased By ▼ -0.38 (-0.17%)
PACE 7.22 Decreased By ▼ -0.20 (-2.7%)
PAEL 42.69 Decreased By ▼ -0.11 (-0.26%)
PIAHCLA 17.13 Decreased By ▼ -0.26 (-1.5%)
PIBTL 8.42 Decreased By ▼ -0.09 (-1.06%)
POWER 9.09 Decreased By ▼ -0.06 (-0.66%)
PPL 190.86 Decreased By ▼ -1.87 (-0.97%)
PRL 43.49 Increased By ▲ 1.99 (4.8%)
PTC 24.79 Increased By ▲ 0.35 (1.43%)
SEARL 102.66 Increased By ▲ 1.39 (1.37%)
SILK 1.02 Decreased By ▼ -0.03 (-2.86%)
SSGC 42.74 Decreased By ▼ -1.13 (-2.58%)
SYM 18.40 Decreased By ▼ -0.36 (-1.92%)
TELE 9.26 Decreased By ▼ -0.28 (-2.94%)
TPLP 13.15 Increased By ▲ 0.07 (0.54%)
TRG 68.78 Increased By ▲ 2.59 (3.91%)
WAVESAPP 10.42 Decreased By ▼ -0.11 (-1.04%)
WTL 1.80 Increased By ▲ 0.02 (1.12%)
YOUW 4.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.99%)
BR100 12,034 Decreased By -5.6 (-0.05%)
BR30 36,777 Increased By 88.7 (0.24%)
KSE100 114,496 Decreased By -308.5 (-0.27%)
KSE30 36,003 Decreased By -99.2 (-0.27%)
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Markets Print 2025-01-16

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 15, 2025)...
Recorder Report Published 16 Jan, 2025 03:04am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 15, 2025)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13700-13800
Gur                        15000-20000
Shakar                     17500-21000
Ghee (16 kg)                 8300-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates commodity rates in rupees

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Lahore Grain Market Rates

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