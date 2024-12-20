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OGDC 211.17 Decreased By ▼ -9.59 (-4.34%)
PAEL 37.58 Decreased By ▼ -0.90 (-2.34%)
PIBTL 8.07 Decreased By ▼ -0.84 (-9.43%)
PPL 190.32 Decreased By ▼ -7.56 (-3.82%)
PRL 38.17 Decreased By ▼ -0.86 (-2.2%)
PTC 23.45 Decreased By ▼ -2.02 (-7.93%)
SEARL 97.94 Decreased By ▼ -5.11 (-4.96%)
TELE 8.22 Decreased By ▼ -0.80 (-8.87%)
TOMCL 35.03 Decreased By ▼ -1.38 (-3.79%)
TPLP 13.55 Decreased By ▼ -0.20 (-1.45%)
TREET 22.73 Decreased By ▼ -2.39 (-9.51%)
TRG 52.87 Decreased By ▼ -5.17 (-8.91%)
UNITY 32.96 Decreased By ▼ -0.71 (-2.11%)
WTL 1.52 Decreased By ▼ -0.19 (-11.11%)
BR100 11,349 Decreased By -541.2 (-4.55%)
BR30 34,972 Decreased By -2384.1 (-6.38%)
KSE100 106,275 Decreased By -4795.3 (-4.32%)
KSE30 33,353 Decreased By -1555.7 (-4.46%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 19, 2024)...
Recorder Report Published 20 Dec, 2024 02:43am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (December 19, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13000-13100
Gur                        15000-19000
Shakar                     17500-20000
Ghee (16 kg)                 8400-8800
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               32000-35000
Dal Mong (Chilka)          34000-37000
Dal Mong (Washed)          30000-34000
Dal Mash (Sabat)           37000-38000
Dal Mash (Chilka)          39000-40000
Dal Mash (Washed)          44000-48000
Dal Masoor (Local)         30000-31000
Dal Masoor (impor)         27000-31000
Masoor (salam-local)       33000-40000
Masoor (salam-import)      24000-25000
Gram White                 25000-29000
Gram Black                 32000-35000
Dal Chana (Thin)           33500-34500
Dal Chana (Thick)          35000-37000
White Kidney Beans
(Lobia)                    37000-40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    52000-60000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-33000
Basmati Super (new)        26000-30000
Kainat 1121                24000-27000
Rice Basmati (386)         18000-20000
Basmati broken             14000-19000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2024

grain grain crops

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