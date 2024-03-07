AIRLINK 59.62 Decreased By ▼ -0.28 (-0.47%)
BOP 6.16 Decreased By ▼ -0.06 (-0.96%)
CNERGY 4.63 Decreased By ▼ -0.02 (-0.43%)
DFML 16.33 Increased By ▲ 0.35 (2.19%)
DGKC 69.48 Decreased By ▼ -0.70 (-1%)
FCCL 17.65 Decreased By ▼ -0.24 (-1.34%)
FFBL 26.04 Decreased By ▼ -0.26 (-0.99%)
FFL 9.11 Decreased By ▼ -0.01 (-0.11%)
GGL 10.02 Decreased By ▼ -0.03 (-0.3%)
HBL 115.95 Increased By ▲ 0.02 (0.02%)
HUBC 116.03 Increased By ▲ 0.28 (0.24%)
HUMNL 6.73 Decreased By ▼ -0.07 (-1.03%)
KEL 4.71 Decreased By ▼ -0.18 (-3.68%)
KOSM 5.31 Decreased By ▼ -0.16 (-2.93%)
MLCF 38.71 Decreased By ▼ -0.09 (-0.23%)
OGDC 128.64 Increased By ▲ 0.84 (0.66%)
PAEL 21.63 Increased By ▲ 0.03 (0.14%)
PIAA 14.51 Increased By ▲ 0.71 (5.14%)
PIBTL 5.98 Increased By ▲ 0.03 (0.5%)
PPL 114.35 Increased By ▲ 0.15 (0.13%)
PRL 28.52 Decreased By ▼ -0.28 (-0.97%)
PTC 12.10 Decreased By ▼ -0.15 (-1.22%)
SEARL 51.48 Increased By ▲ 1.09 (2.16%)
SNGP 65.81 Decreased By ▼ -0.99 (-1.48%)
SSGC 11.21 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
TELE 8.48 Increased By ▲ 0.42 (5.21%)
TPLP 11.42 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
TRG 72.44 Decreased By ▼ -1.89 (-2.54%)
UNITY 23.67 Increased By ▲ 0.76 (3.32%)
WTL 1.34 Decreased By ▼ -0.01 (-0.74%)
BR100 6,766 Decreased By -5 (-0.07%)
BR30 22,803 Decreased By -38.6 (-0.17%)
KSE100 65,657 Decreased By -69.4 (-0.11%)
KSE30 22,226 Decreased By -58.7 (-0.26%)
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Markets Print 2024-03-07

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 06, 2024)...
Recorder Report Published 07 Mar, 2024 04:59am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 06, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14050-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6700-7300
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Lahore Grain Market Rates

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