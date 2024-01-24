AIRLINK 58.37 Increased By ▲ 4.17 (7.69%)
BOP 6.44 Increased By ▲ 0.17 (2.71%)
CNERGY 4.52 Increased By ▲ 0.10 (2.26%)
DFML 13.96 Increased By ▲ 0.01 (0.07%)
DGKC 73.70 Increased By ▲ 1.40 (1.94%)
FCCL 18.83 Increased By ▲ 0.36 (1.95%)
FFBL 30.01 Increased By ▲ 1.31 (4.56%)
FFL 10.92 Increased By ▲ 0.77 (7.59%)
GGL 10.32 Increased By ▲ 0.12 (1.18%)
HBL 116.01 Increased By ▲ 1.35 (1.18%)
HUBC 118.01 Decreased By ▼ -0.93 (-0.78%)
HUMNL 6.42 Increased By ▲ 0.10 (1.58%)
KEL 5.46 Decreased By ▼ -0.09 (-1.62%)
KOSM 4.07 Increased By ▲ 0.02 (0.49%)
MLCF 38.47 Increased By ▲ 0.07 (0.18%)
OGDC 136.50 Increased By ▲ 2.97 (2.22%)
PAEL 22.10 Increased By ▲ 1.45 (7.02%)
PIAA 11.34 Decreased By ▼ -0.66 (-5.5%)
PIBTL 6.85 Increased By ▲ 0.15 (2.24%)
PPL 126.67 Decreased By ▼ -4.78 (-3.64%)
PRL 29.18 Increased By ▲ 1.18 (4.21%)
PTC 13.68 Increased By ▲ 0.26 (1.94%)
SEARL 53.28 Increased By ▲ 0.68 (1.29%)
SNGP 73.84 Decreased By ▼ -1.41 (-1.87%)
SSGC 12.11 Decreased By ▼ -0.13 (-1.06%)
TELE 7.89 Increased By ▲ 0.29 (3.82%)
TPLP 11.99 Decreased By ▼ -0.10 (-0.83%)
TRG 80.18 Increased By ▲ 3.28 (4.27%)
UNITY 22.76 Increased By ▲ 0.28 (1.25%)
WTL 1.32 Increased By ▲ 0.01 (0.76%)
BR100 6,652 Increased By 73.3 (1.11%)
BR30 23,722 Increased By 174 (0.74%)
KSE100 64,454 Increased By 514.8 (0.81%)
KSE30 21,752 Increased By 151 (0.7%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 23, 2024)...
Recorder Report Published 24 Jan, 2024 05:07am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (January 23, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      14000-14100
Gur                        18000-20000
Shakar                     17000-21000
Ghee (16 kg)                 6500-7250
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               24000-26000
Dal Mong (Chilka)          26000-29000
Dal Mong (Washed)          27000-29000
Dal Mash (Sabat)           42000-47000
Dal Mash (Chilka)          45000-50000
Dal Mash (Washed)          50000-56000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         29000-31000
Masoor (salam-impor)       27000-28000
Masoor (salam-local)       29000-34000
Gram White                 28000-35000
Gram Black                 19000-23000
Dal Chana (Thin)           20000-22000
Dal Chana (Thick)          22500-23500
White Kidney Beans
(Lobia)                          42000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    48000-55000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                29000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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