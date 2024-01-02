BAFL 49.20 Increased By ▲ 0.80 (1.65%)
BIPL 22.51 Increased By ▲ 0.31 (1.4%)
BOP 6.94 Increased By ▲ 0.43 (6.61%)
CNERGY 5.29 Increased By ▲ 0.34 (6.87%)
DFML 15.85 Increased By ▲ 0.95 (6.38%)
DGKC 81.38 Increased By ▲ 3.89 (5.02%)
FABL 33.30 Increased By ▲ 0.90 (2.78%)
FCCL 19.96 Increased By ▲ 1.15 (6.11%)
FFL 11.40 Increased By ▲ 0.28 (2.52%)
GGL 11.79 Increased By ▲ 0.60 (5.36%)
HBL 115.75 Increased By ▲ 5.75 (5.23%)
HUBC 121.42 Increased By ▲ 4.42 (3.78%)
HUMNL 7.22 Increased By ▲ 0.49 (7.28%)
KEL 5.44 Increased By ▲ 0.14 (2.64%)
LOTCHEM 27.63 Increased By ▲ 0.73 (2.71%)
MLCF 40.83 Increased By ▲ 2.03 (5.23%)
OGDC 120.88 Increased By ▲ 8.78 (7.83%)
PAEL 24.00 Increased By ▲ 1.30 (5.73%)
PIBTL 6.79 Increased By ▲ 0.14 (2.11%)
PIOC 117.08 Increased By ▲ 2.98 (2.61%)
PPL 123.66 Increased By ▲ 8.91 (7.76%)
PRL 31.38 Increased By ▲ 2.26 (7.76%)
SILK 1.15 Increased By ▲ 0.07 (6.48%)
SNGP 79.03 Increased By ▲ 5.93 (8.11%)
SSGC 12.33 Increased By ▲ 1.02 (9.02%)
TELE 8.44 Increased By ▲ 0.45 (5.63%)
TPLP 13.82 Increased By ▲ 0.32 (2.37%)
TRG 85.00 Increased By ▲ 6.16 (7.81%)
UNITY 24.30 Increased By ▲ 0.60 (2.53%)
WTL 1.57 Increased By ▲ 0.16 (11.35%)
BR100 6,664 Increased By 266.7 (4.17%)
BR30 23,956 Increased By 1185.6 (5.21%)
KSE100 64,662 Increased By 2210.7 (3.54%)
KSE30 21,616 Increased By 839.6 (4.04%)
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 01, 2024)...
Recorder Report Published 02 Jan, 2024 05:21am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (January 01, 2024)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13900-14000
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        33000-35000
Basmati Super (new)        26000-31000
Kainat 1121                30000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             16000-20000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Lahore Grain Market Rates Lahore Grain Market commodity prices

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