BAFL 45.31 Increased By ▲ 0.51 (1.14%)
BIPL 20.25 Decreased By ▼ -0.73 (-3.48%)
BOP 5.61 Increased By ▲ 0.33 (6.25%)
CNERGY 4.60 Increased By ▲ 0.18 (4.07%)
DFML 15.82 Increased By ▲ 0.01 (0.06%)
DGKC 73.45 Increased By ▲ 2.14 (3%)
FABL 27.32 Decreased By ▼ -0.48 (-1.73%)
FCCL 16.98 Decreased By ▼ -0.31 (-1.79%)
FFL 8.51 Decreased By ▼ -0.23 (-2.63%)
GGL 12.69 Decreased By ▼ -0.47 (-3.57%)
HBL 111.18 Decreased By ▼ -2.22 (-1.96%)
HUBC 119.71 Decreased By ▼ -2.19 (-1.8%)
HUMNL 7.37 Decreased By ▼ -0.57 (-7.18%)
KEL 3.25 Decreased By ▼ -0.12 (-3.56%)
LOTCHEM 27.43 Decreased By ▼ -0.47 (-1.68%)
MLCF 39.14 Decreased By ▼ -0.29 (-0.74%)
OGDC 108.10 Decreased By ▼ -1.17 (-1.07%)
PAEL 17.70 Decreased By ▼ -0.60 (-3.28%)
PIBTL 5.55 Decreased By ▼ -0.19 (-3.31%)
PIOC 106.48 Decreased By ▼ -3.52 (-3.2%)
PPL 92.12 Decreased By ▼ -1.49 (-1.59%)
PRL 25.01 Decreased By ▼ -0.14 (-0.56%)
SILK 1.02 Decreased By ▼ -0.04 (-3.77%)
SNGP 63.31 Decreased By ▼ -0.39 (-0.61%)
SSGC 11.84 Decreased By ▼ -0.41 (-3.35%)
TELE 8.33 Decreased By ▼ -0.55 (-6.19%)
TPLP 13.18 Decreased By ▼ -0.72 (-5.18%)
TRG 84.75 Decreased By ▼ -1.05 (-1.22%)
UNITY 25.89 Decreased By ▼ -0.21 (-0.8%)
WTL 1.53 Decreased By ▼ -0.07 (-4.38%)
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KSE30 20,175 Decreased By -64.2 (-0.32%)
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Nov 30, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 29, 2023)...
Recorder Report Published 30 Nov, 2023 04:53am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (November 29, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13000-13100
Gur                        20000-21000
Shakar                     19000-22000
Ghee (16 kg)                 6400-7200
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             30000-36000
Chilli (Pissi)             60000-70000
Turmeric                   16500-20000
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               18000-22500
Dal Mong (Chilka)          23000-25000
Dal Mong (Washed)          23500-25000
Dal Mash (Sabat)           41000-45000
Dal Mash (Chilka)          44000-50000
Dal Mash (Washed)          48000-52000
Dal Masoor (Local)         35000-40000
Dal Masoor (impor)         30000-32500
Masoor (salam-impor)       25000-28000
Masoor (salam-local)       32000-35000
Gram White                 28000-32000
Gram Black                 18000-20000
Dal Chana (Thin)           18000-28000
Dal Chana (Thick)          21000-22500
White Kidney Beans
(Lobia)                          40000
Red Kidney Beans
(Lobia)                    43000-47000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        32000-35000
Basmati Super (new)        28000-30000
Kainat 1121                32000-35000
Rice Basmati (386)         20000-22000
Basmati broken             18000-23000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates

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