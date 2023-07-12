BAFL 35.33 Decreased By ▼ -0.18 (-0.51%)
BIPL 18.17 Increased By ▲ 0.12 (0.66%)
BOP 3.60 Increased By ▲ 0.05 (1.41%)
CNERGY 3.26 Increased By ▲ 0.11 (3.49%)
DFML 12.06 Decreased By ▼ -0.14 (-1.15%)
DGKC 57.40 Increased By ▲ 1.60 (2.87%)
FABL 23.64 Increased By ▲ 0.59 (2.56%)
FCCL 13.09 Increased By ▲ 0.49 (3.89%)
FFL 6.74 Increased By ▲ 0.45 (7.15%)
GGL 11.48 Decreased By ▼ -0.07 (-0.61%)
HBL 79.34 Increased By ▲ 1.14 (1.46%)
HUBC 77.47 Decreased By ▼ -0.03 (-0.04%)
HUMNL 6.14 Increased By ▲ 0.14 (2.33%)
KEL 1.90 Increased By ▲ 0.03 (1.6%)
LOTCHEM 29.34 Increased By ▲ 1.14 (4.04%)
MLCF 31.92 Increased By ▲ 0.90 (2.9%)
OGDC 85.58 Increased By ▲ 1.08 (1.28%)
PAEL 11.92 Increased By ▲ 0.13 (1.1%)
PIBTL 4.41 Increased By ▲ 0.32 (7.82%)
PIOC 90.72 Increased By ▲ 3.12 (3.56%)
PPL 68.00 Increased By ▲ 1.50 (2.26%)
PRL 16.95 Increased By ▲ 0.68 (4.18%)
SILK 1.02 Increased By ▲ 0.01 (0.99%)
SNGP 44.61 Decreased By ▼ -0.18 (-0.4%)
SSGC 9.73 Increased By ▲ 0.13 (1.35%)
TELE 7.96 Increased By ▲ 0.14 (1.79%)
TPLP 14.07 Increased By ▲ 0.05 (0.36%)
TRG 105.98 Decreased By ▼ -0.52 (-0.49%)
UNITY 21.69 Increased By ▲ 1.54 (7.64%)
WTL 1.26 Decreased By ▼ -0.01 (-0.79%)
BR100 4,557 Increased By 68.7 (1.53%)
BR30 15,890 Increased By 254 (1.62%)
KSE100 45,156 Increased By 570.7 (1.28%)
KSE30 16,031 Increased By 155.3 (0.98%)
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Jul 12, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 11, 2023)...
Recorder Report Published 12 Jul, 2023 06:39am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (July 11, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      13200-13300
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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