AVN 43.50 Decreased By ▼ -1.12 (-2.51%)
BAFL 28.60 Decreased By ▼ -0.05 (-0.17%)
BOP 3.30 Decreased By ▼ -0.08 (-2.37%)
CNERGY 2.86 Decreased By ▼ -0.03 (-1.04%)
DFML 10.42 Decreased By ▼ -0.18 (-1.7%)
DGKC 49.69 Decreased By ▼ -0.41 (-0.82%)
EPCL 40.24 Decreased By ▼ -0.86 (-2.09%)
FCCL 11.51 Decreased By ▼ -0.08 (-0.69%)
FFL 5.55 Decreased By ▼ -0.10 (-1.77%)
FLYNG 5.57 Increased By ▲ 0.01 (0.18%)
GGL 9.49 Decreased By ▼ -0.18 (-1.86%)
HUBC 64.10 Decreased By ▼ -1.09 (-1.67%)
HUMNL 5.77 Decreased By ▼ -0.13 (-2.2%)
KAPCO 20.27 Decreased By ▼ -0.68 (-3.25%)
KEL 1.57 Decreased By ▼ -0.03 (-1.88%)
LOTCHEM 26.49 Decreased By ▼ -0.21 (-0.79%)
MLCF 27.17 Decreased By ▼ -0.13 (-0.48%)
NETSOL 75.33 Decreased By ▼ -0.67 (-0.88%)
OGDC 73.99 Decreased By ▼ -0.76 (-1.02%)
PAEL 9.16 No Change ▼ 0.00 (0%)
PIBTL 3.77 Decreased By ▼ -0.06 (-1.57%)
PPL 56.76 Decreased By ▼ -0.69 (-1.2%)
PRL 13.39 Decreased By ▼ -0.37 (-2.69%)
SILK 1.01 Decreased By ▼ -0.03 (-2.88%)
SNGP 42.49 Decreased By ▼ -0.66 (-1.53%)
TELE 6.61 Decreased By ▼ -0.04 (-0.6%)
TPLP 11.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 90.82 Decreased By ▼ -2.18 (-2.34%)
UNITY 14.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 1.11 Decreased By ▼ -0.02 (-1.77%)
BR100 3,966 Decreased By -37.8 (-0.94%)
BR30 13,557 Decreased By -193.8 (-1.41%)
KSE100 40,221 Decreased By -432.2 (-1.06%)
KSE30 14,178 Decreased By -129 (-0.9%)
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Jun 22, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 21, 2023)...
Recorder Report Published 22 Jun, 2023 05:45am

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 21, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      12200-12500
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8000
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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grain grain export grain crop

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