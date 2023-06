KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (June 14, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== JS GLOBAL CAP. AMRELI STEELS 500,000 17.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 500,000 17.00 KTRADE SECURITIES COLGATE PALMOLIVE 20 2,078.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 20 2,078.00 KTRADE SECURITIES EXIDE PAKISTAN 200 307.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 200 307.00 MRA SECURITIES GUL AHMED 607 21.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 607 21.00 JS GLOBAL CAP. HABIB BANK 442,000 68.60 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 442,000 68.60 JS GLOBAL CAP. OIL & GAS DEV 400,000 77.50 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 400,000 77.50 RAFI SECURITIES PAK.INT.CONT 1,000 100.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 1,000 100.00 AKIK CAPITAL PREMIER SUGER 1,500 595.00 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 1,500 595.00 ARIF HABIB LTD. SHELL PAKISTAN 125,000 86.00 MRA SECURITIES 1,500 87.20 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 126,500 86.01 AXIS GLOBAL TRG PAK LTD 498,000 95.88 TOTAL/WEIGHTED AVG. RATE 498,000 95.88 =========================================================================================== TOTAL TURNOVER 1,969,827 ===========================================================================================

