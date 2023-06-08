AVN 49.68 Decreased By ▼ -1.17 (-2.3%)
BAFL 28.70 Decreased By ▼ -0.16 (-0.55%)
BOP 3.64 Decreased By ▼ -0.06 (-1.62%)
CNERGY 3.29 Decreased By ▼ -0.02 (-0.6%)
DFML 11.06 Increased By ▲ 0.06 (0.55%)
DGKC 52.75 Decreased By ▼ -0.37 (-0.7%)
EPCL 44.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
FCCL 12.70 Increased By ▲ 0.10 (0.79%)
FFL 6.26 Decreased By ▼ -0.01 (-0.16%)
FLYNG 5.96 Decreased By ▼ -0.12 (-1.97%)
GGL 10.49 Decreased By ▼ -0.21 (-1.96%)
HUBC 68.71 Increased By ▲ 0.01 (0.01%)
HUMNL 5.87 Decreased By ▼ -0.13 (-2.17%)
KAPCO 22.70 Decreased By ▼ -0.20 (-0.87%)
KEL 1.84 Decreased By ▼ -0.02 (-1.08%)
LOTCHEM 29.30 Decreased By ▼ -0.22 (-0.75%)
MLCF 28.90 Decreased By ▼ -0.05 (-0.17%)
NETSOL 77.66 Decreased By ▼ -2.67 (-3.32%)
OGDC 78.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
PAEL 9.86 Decreased By ▼ -0.04 (-0.4%)
PIBTL 4.18 Decreased By ▼ -0.15 (-3.46%)
PPL 61.00 Decreased By ▼ -0.28 (-0.46%)
PRL 14.60 Decreased By ▼ -0.14 (-0.95%)
SILK 1.05 Decreased By ▼ -0.02 (-1.87%)
SNGP 42.50 Decreased By ▼ -0.20 (-0.47%)
TELE 7.15 Decreased By ▼ -0.17 (-2.32%)
TPLP 13.05 Increased By ▲ 0.08 (0.62%)
TRG 97.50 Decreased By ▼ -2.93 (-2.92%)
UNITY 15.10 Increased By ▲ 0.60 (4.14%)
WTL 1.20 Decreased By ▼ -0.01 (-0.83%)
BR100 4,182 Decreased By -29.5 (-0.7%)
BR30 14,517 Decreased By -88 (-0.6%)
KSE100 41,864 Decreased By -278.6 (-0.66%)
KSE30 14,808 Decreased By -135.5 (-0.91%)
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Jun 08, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 07, 2023)...
Recorder Report Published June 8, 2023 Updated June 8, 2023 07:08am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (June 07, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      11300-11350
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 7400-8100
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates Lahore Grain Market pulses prices Sugar prices

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Lahore Grain Market Rates

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