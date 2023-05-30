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APNS elects committee members for Islamabad, KP

Press Release Published 30 May, 2023 03:37am
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KARACHI: The President, Nazafreen Saigol Lakhani and the Secretary General, Sarmad Ali of the All Pakistan Newspapers Society have nominated Mohsin Bilal to head the Federal Capital Committee (Islamabad / Rawalpindi) of the APNS as Chairman.

They have also nominated Syed Haroon Shah to be the Chairman of the Khyber Pakhtoon-Khwa (KP) Provincial Committee. The members nominated on the committees are as under:

Federal Capital Committee (Islamabad / Rawalpindi) Mohsin Bilal, Chairman, Daily Ausaf, Danish Iftikhar, Vice Chairman, Daily Asas, whereas the following are nominated as members:

Gauhar Zahid Malik, Daily Pakistan Observer, Khushnood Ali Khan, Daily Sahafat, Sardar Khan Niazi, Daily Patriot, Waseem Ahmed, Daily Awam, Syed Amjad Ali, Daily Jang, Agha Bilal, Daily Dawn, Tahir Mughal, Daily Nawa-i-Pak, Ansar Mahmood Bhatti, Monthly Centre Line and Mrs. Rukhsana Saulat Saleemi, Weekly Nikhar.

Khyber Pakhtoon-Khwa (KP) Provincial Committee Syed Haroon Shah, Daily Wahdat, Chairman, Syed Ayaz Badshah, Vice Chairman, Daily Mashriq, Peshawar, whereas the following are nominated as members:

Saba Yousuf, Daily Aaj, Bari Malik, Daily Watan, Imran Haider, Daily Frontier Times, Ashfaq Ahmed Mufti, Daily Ilhaq, Syed Qaiser Rizvi, Daily Jiddat, Liaqat Ali Yousafzai, Daily Surkhab, Zahid Hafeez, Daily Sarhad, Tahir Farooq, Daily Jihad and Mahmood ullah Afridi, Daily Frontier Post.

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APNS Nazafreen Saigol Lakhani Syed Haroon Shah

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