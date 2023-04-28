AVN 67.80 Increased By ▲ 1.10 (1.65%)
BAFL 29.46 Increased By ▲ 0.21 (0.72%)
BOP 4.06 Increased By ▲ 0.06 (1.5%)
CNERGY 3.54 Decreased By ▼ -0.01 (-0.28%)
DFML 11.45 Decreased By ▼ -0.02 (-0.17%)
DGKC 45.06 Increased By ▲ 0.41 (0.92%)
EPCL 45.96 Decreased By ▼ -0.01 (-0.02%)
FCCL 11.98 Increased By ▲ 0.28 (2.39%)
FFL 6.30 Decreased By ▼ -0.03 (-0.47%)
FLYNG 5.94 Decreased By ▼ -0.01 (-0.17%)
GGL 11.24 Decreased By ▼ -0.11 (-0.97%)
HUBC 71.73 Increased By ▲ 0.43 (0.6%)
HUMNL 5.65 Increased By ▲ 0.11 (1.99%)
KAPCO 24.08 Decreased By ▼ -0.17 (-0.7%)
KEL 2.00 Increased By ▲ 0.02 (1.01%)
LOTCHEM 24.27 Decreased By ▼ -1.53 (-5.93%)
MLCF 27.61 Increased By ▲ 0.61 (2.26%)
NETSOL 80.18 Increased By ▲ 5.30 (7.08%)
OGDC 86.93 Decreased By ▼ -0.10 (-0.11%)
PAEL 10.78 Increased By ▲ 0.08 (0.75%)
PIBTL 3.98 Decreased By ▼ -0.02 (-0.5%)
PPL 67.45 Decreased By ▼ -0.55 (-0.81%)
PRL 13.91 Decreased By ▼ -0.33 (-2.32%)
SILK 1.01 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 41.28 Decreased By ▼ -0.03 (-0.07%)
TELE 7.81 Decreased By ▼ -0.05 (-0.64%)
TPLP 14.14 Increased By ▲ 0.11 (0.78%)
TRG 110.26 Increased By ▲ 0.05 (0.05%)
UNITY 13.07 Decreased By ▼ -0.08 (-0.61%)
WTL 1.15 Increased By ▲ 0.01 (0.88%)
BR100 4,210 Increased By 24.4 (0.58%)
BR30 14,957 Increased By 19.2 (0.13%)
KSE100 41,464 Increased By 364.3 (0.89%)
KSE30 15,368 Increased By 73.5 (0.48%)
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Apr 28, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 27, 2023)...
Recorder Report Published 28 Apr, 2023 06:08am
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LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (April 27, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      11200-11300
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)               8200-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

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