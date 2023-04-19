AVN 65.50 Decreased By ▼ -0.49 (-0.74%)
BAFL 28.50 Increased By ▲ 0.20 (0.71%)
BOP 3.95 Decreased By ▼ -0.01 (-0.25%)
CNERGY 3.37 No Change ▼ 0.00 (0%)
DFML 11.00 Increased By ▲ 0.06 (0.55%)
DGKC 44.45 Decreased By ▼ -0.26 (-0.58%)
EPCL 44.52 Increased By ▲ 0.12 (0.27%)
FCCL 11.80 Increased By ▲ 0.09 (0.77%)
FFL 5.28 Decreased By ▼ -0.04 (-0.75%)
FLYNG 5.79 Decreased By ▼ -0.07 (-1.19%)
GGL 11.08 Decreased By ▼ -0.09 (-0.81%)
HUBC 69.64 Increased By ▲ 0.74 (1.07%)
HUMNL 5.50 Decreased By ▼ -0.01 (-0.18%)
KAPCO 25.18 Increased By ▲ 0.53 (2.15%)
KEL 1.98 Decreased By ▼ -0.02 (-1%)
LOTCHEM 24.81 Decreased By ▼ -0.36 (-1.43%)
MLCF 26.26 Decreased By ▼ -0.10 (-0.38%)
NETSOL 74.67 Increased By ▲ 0.07 (0.09%)
OGDC 86.03 Increased By ▲ 0.17 (0.2%)
PAEL 10.59 Decreased By ▼ -0.09 (-0.84%)
PIBTL 3.97 Decreased By ▼ -0.02 (-0.5%)
PPL 67.33 Decreased By ▼ -0.07 (-0.1%)
PRL 12.27 Decreased By ▼ -0.04 (-0.32%)
SILK 1.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 40.83 Decreased By ▼ -0.17 (-0.41%)
TELE 7.96 Decreased By ▼ -0.06 (-0.75%)
TPLP 14.10 Increased By ▲ 0.12 (0.86%)
TRG 108.69 Decreased By ▼ -0.23 (-0.21%)
UNITY 12.97 Increased By ▲ 0.06 (0.46%)
WTL 1.16 Decreased By ▼ -0.01 (-0.85%)
BR100 4,126 Increased By 25.3 (0.62%)
BR30 14,711 Increased By 39.3 (0.27%)
KSE100 40,448 Increased By 201.4 (0.5%)
KSE30 15,080 Increased By 88.1 (0.59%)
Brecorder Logo
Apr 19, 2023 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 18, 2023)...
Recorder Report Published 19 Apr, 2023 06:36am
Follow us

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 18, 2023)

======================================
Per 100 kg
======================================
Sugar                      11200-11300
Gur                        12500-14000
Shakar                     12500-14000
Ghee (16 kg)                 8200-8700
Almond (Kaghzi)            10000-42000
Almond (Simple)            12500-15000
Sogi                       40000-70000
Dry Date                   14000-20000
Chilli (Sabat)             26400-36000
Chilli (Pissi)             25000-31250
Turmeric                   15500-16500
Darchini (large)           26000-28000
Mong (Sabat)               15500-17000
Dal Mong (Chilka)          17000-19000
Dal Mong (Washed)          17500-19500
Dal Mash (Sabat)           29000-31000
Dal Mash (Chilka)          31000-35000
Dal Mash (Washed)          37000-40000
Dal Masoor (Local)         38000-40000
Dal Masoor (impor)         25000-27000
Masoor (salam-impor)       25000-27000
Masoor (salam-local)       30000-35000
Gram White                 26000-37000
Gram Black                 18000-18500
Dal Chana (Thin)           17000-19000
Dal Chana (Thick)          20000-23000
White Kidney Beans
(Lobia)                    20000-22500
Red Kidney Beans
(Lobia)                    32000-35000
--------------------------------------
Rice (per 100 kg)
--------------------------------------
Basmati Super (Old)        30000-35000
Basmati Super (new)        25000-30000
Kainat 1121                26000-32000
Rice Basmati (386)         19500-22000
Basmati broken             15500-22000
--------------------------------------
Tea (per 1 kg)
--------------------------------------
Tea (Black)                  1900-2200
Tea (Green)                  1400-1650
======================================

Copyright Business Recorder, 2023

grain Grain prices grain export grain crop

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

Pakistan-Iran trade volume exceeds $2bn mark

CPI base year change: Audacious IPPs seek gazette notification

Imported coal-fired IPPs: PMO seeks update on capacity payment deduction issue

PTI chief Imran described as ‘unreliable’: Coalition partners deeply divided over holding talks

Poll staggering not feasible, ECP tells SC

Funds for polls in KP, Punjab: SBP, ECP submit reports in SC

LHC bars Punjab police from ‘harassing’ IK

Survey conducts in 15 flood-hit districts: Malnutrition among children alarmingly increased: UN

Defence ministry moves SC for holding same-day elections

Audit objections raised by AGP: PAC to ask SC Registrar to respond

Read more stories