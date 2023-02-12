Markets
Automart: car prices in Karachi
- Rates in the week ended Saturday February 11, 2023
KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Saturday (February 11, 2023).
|Cars
|Prices
|Suzuki
|Suzuki Alto VXR
|PKR 2,359,000
|Suzuki Alto VX
|PKR 2,034,000
|Suzuki Alto VXR AGS
|PKR 2,528,000
|Suzuki Alto VXL AGS
|PKR 2,651,000
|Suzuki Cultus VXR
|PKR 3,326,000
|Suzuki Cultus VXL
|PKR 3,654,000
|Suzuki Cultus Auto Gear Shift
|PKR 3,906,000
|Suzuki Ravi Euro ll
|PKR 1,669,000
|Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll
|PKR 1,741,000
|Suzuki Bolan VX Euro II
|PKR 1,754,000
|Suzuki Wagon R VXR
|PKR 2,877,000
|Suzuki Wagon R VXL
|PKR 3,052,000
|Suzuki Wagon R AGS
|PKR 3,348,000
|Suzuki Swift GL Manual
|PKR 3,807,000
|Suzuki Swift GL CVT
|PKR 4,092,000
|Suzuki Swift GLX CVT
|PKR 4,462,000
|Honda
|Honda BR-V i-VTEC S
|PKR 5,649,000
|Honda City 1.2L M/T
|PKR 4,329,000
|Honda City 1.2L CVT
|PKR 4,469,000
|Honda City 1.5L CVT
|PKR 4,739,000
|Honda City 1.5L ASPIRE M/T
|PKR 4,939,000
|Honda City 1.5L ASPIRE CVT
|PKR 5,119,000
|Honda HR-V VTi
|PKR 6,799,000
|Honda HR-V VTi-S
|PKR 6,999,000
|Honda Civic Standard
|PKR 7,299,000
|Honda Civic Oriel
|PKR 7,599,000
|Honda Civic RS
|PKR 8,649,000
|Honda CR-V 2.0 CVT
|PKR 10,700,000
|Honda Accord 1.5L VTEC Turbo
|PKR 15,499,000
|Toyota
|Toyota Hilux E
|PKR 9,729,000
|Toyota Hilux Revo G 2.8
|PKR 10,549,000
|Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8
|PKR 11,059,000
|Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8
|PKR 12,239,000
|Toyota Hilux Revo Rocco
|PKR 12,899,000
|Toyota Rush G A/T
|PKR 8,329,000
|Toyota Rush G M/T
|PKR 8,009,000
|Toyota Prado TX 3.0D
|PKR 27,930,000
|Toyota Prado VX 3.0
|PKR 39,270,000
|Toyota Prado VX 4.0
|PKR 41,410,000
|Toyota Yaris GLI MT 1.3
|PKR 4,079,000
|Toyota Yaris ATIV MT 1.3
|PKR 4,309,000
|Toyota Yaris GLI CVT 1.3
|PKR 4,339,000
|Toyota Yaris ATIV CVT 1.3
|PKR 4,529,000
|Toyota Yaris ATIV X MT 1.5
|PKR 4,649,000
|Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5
|PKR 4,929,000
|Toyota Corolla Altis X Manual 1.6
|PKR 5,269,000
|Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8
|PKR 6,069,000
|Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i
|PKR 5,749,000
|Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition
|PKR 6,319,000
|Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior
|PKR 6,609,000
|Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior
|PKR 6,649,000
|Toyota Hiace Standard Roof
|PKR 9,919,000
|Toyota Hiace High Roof Commuter
|PKR 11,339,000
|Toyota Hiace High Roof Tourer
|PKR 12,939,000
|Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade
|PKR 15,929,000
|Toyota Fortuner 2.7 G
|PKR 13,419,000
|Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4
|PKR 16,189,000
|Toyota Fortuner 2.7 V
|PKR 15,319,000
|Toyota Fortuner Legender
|PKR 17,069,000
|Toyota Corolla Cross Low Grade
|PKR 12,249,000
|Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade
|PKR 13,099,000
|Toyota Corolla Cross Premium High Grade
|PKR 13,419,000
|Toyota Prius S
|PKR 14,649,000
|Toyota Coaster 29 Seater F/L
|PKR 16,149,000
|Toyota Camry High Grade
|PKR 38,199,000
|Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L
|PKR 109,399,000
|KIA
|KIA Picanto 1.0 MT
|PKR 3,200,000
|KIA Picanto 1.0 AT
|PKR 3,400,000
|KIA Stonic EX
|PKR 4,800,000
|KIA Stonic EX+
|PKR 5,250,000
|KIA Sportage Alpha
|PKR 6,500,000
|KIA Sportage FWD
|PKR 7,000,000
|KIA Sportage AWD
|PKR 7,650,000
|KIA Sorento 2.4 FWD
|PKR 8,400,000
|KIA Sorento 2.4 AWD
|PKR 9,100,000
|KIA Sorento 3.5 FWD
|PKR 9,100,000
|KIA Grand Carnival Executive
|PKR 15,000,000
|Hyundai
|Hyundai H-100 Deckless
|PKR 3,358,000
|Hyundai H-100 Flat Deck
|PKR 3,378,000
|Hyundai H-100 High Deck
|PKR 3,398,000
|Hyundai Elantra GL
|PKR 5,699,000
|Hyundai Elantra GLS
|PKR 6,099,000
|Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport
|PKR 7,399,000
|Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate
|PKR 7,899,000
|Hyundai Staria 3.5 A/T
|PKR 7,199,000
|Hyundai Staria 2.2D M/T
|PKR 7,349,000
|Hyundai Staria 2.2D A/T
|PKR 7,749,000
|Hyundai Staria HGS
|PKR 10,909,000
|Hyundai Sonata 2.0
|PKR 8,649,000
|Hyundai Sonata 2.5
|PKR 9,399,000
|Isuzu
|Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless
|PKR 5,800,000
|Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard
|PKR 5,900,000
|Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard
|PKR 7,225,000
|Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard
|PKR 8,325,000
|Isuzu D-Max V-Cross 3.0
|PKR 9,165,000
|Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0
|PKR 10,300,000
|Changan
|Changan M8 Base Model 1.0
|PKR 1,336,000
|Changan M9 Base Model 1.0
|PKR 2,134,000
|Changan Karvaan Base Model 1.0
|PKR 2,419,000
|Changan Karvaan Plus
|PKR 2,569,000
|Changan Alsvin 1.3L MT Comfort
|PKR 3,394,000
|Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort
|PKR 3,649,000
|Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere
|PKR 3,844,000
|Changan Oshan X7 Comfort
|PKR 7,049,000
|Changan Oshan X7 FutureSense
|PKR 7,549,000
|Proton
|Proton Saga 1.3L Standard M/T
|PKR 2,824,000
|Proton Saga 1.3L Standard A/T
|PKR 3,299,000
|Proton Saga 1.3L Ace A/T
|PKR 3,149,000
|Proton X70 Executive AWD
|PKR 6,740,000
|Proton X70 Premium FWD
|PKR 7,190,000
|DFSK
|DFSK C37 Euro V
|PKR 3,500,000
|DFSK Glory 580 1.5 CVT
|PKR 5,610,000
|DFSK Glory 580 1.8 CVT
|PKR 5,806,000
|DFSK Glory 580 Pro
|PKR 6,200,000
|Prince
|Prince Pearl MT
|PKR 1,700,000
|Prince K07 S
|PKR 2,469,000
|Haval
|Haval Jolion Top
|PKR 6,020,000
|Haval H6 1.5T
|PKR 8,449,000
|Haval H6 2.0T AWD
|PKR 9,649,000
|Haval H6 HEV
|PKR 10,995,000
|MG
|MG ZS 1.5L
|PKR 4,399,000
|MG ZS EV Luxury
|PKR 6,250,000
|MG HS Essence
|PKR 6,899,000
|United
|United Bravo Base Grade
|PKR 1,519,000
|United Alpha 1.0 Manual
|PKR 1,769,000
|Audi
|Audi e-tron 50 Quattro 230 kW
|PKR 22,300,000
|Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW
|PKR 24,850,000
|Audi e-tron 55 Quattro 300kW
|PKR 38,000,000
|Audi e-tron GT Standard
|PKR 34,500,000
|Audi e-tron GT RS
|PKR 48,500,000
Copyright Business Recorder, 2023
Comments