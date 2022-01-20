ANL 12.97 Decreased By ▼ -0.83 (-6.01%)
ASC 14.45 Decreased By ▼ -0.11 (-0.76%)
ASL 14.95 Decreased By ▼ -0.35 (-2.29%)
AVN 98.20 Decreased By ▼ -1.69 (-1.69%)
BOP 8.49 Decreased By ▼ -0.11 (-1.28%)
CNERGY 6.62 Decreased By ▼ -0.39 (-5.56%)
FFL 9.15 Decreased By ▼ -0.34 (-3.58%)
FNEL 8.96 Decreased By ▼ -0.43 (-4.58%)
GGGL 13.85 Decreased By ▼ -1.05 (-7.05%)
GGL 20.60 Decreased By ▼ -1.52 (-6.87%)
GTECH 9.70 Decreased By ▼ -0.27 (-2.71%)
HUMNL 6.63 Decreased By ▼ -0.03 (-0.45%)
KEL 3.19 Decreased By ▼ -0.07 (-2.15%)
KOSM 4.02 Decreased By ▼ -0.36 (-8.22%)
MLCF 32.83 Decreased By ▼ -1.21 (-3.55%)
PACE 4.02 Decreased By ▼ -0.33 (-7.59%)
PIBTL 7.20 Decreased By ▼ -0.20 (-2.7%)
PRL 14.39 Decreased By ▼ -0.51 (-3.42%)
PTC 8.90 Decreased By ▼ -0.20 (-2.2%)
SILK 1.33 Decreased By ▼ -0.08 (-5.67%)
SNGP 33.87 Decreased By ▼ -0.63 (-1.83%)
TELE 17.30 Decreased By ▼ -0.45 (-2.54%)
TPL 14.07 Decreased By ▼ -1.28 (-8.34%)
TPLP 27.63 Decreased By ▼ -2.27 (-7.59%)
TREET 38.06 Decreased By ▼ -2.95 (-7.19%)
TRG 88.36 Decreased By ▼ -5.99 (-6.35%)
UNITY 27.14 Decreased By ▼ -1.06 (-3.76%)
WAVES 15.04 Decreased By ▼ -0.49 (-3.16%)
WTL 2.21 Decreased By ▼ -0.14 (-5.96%)
YOUW 7.70 Decreased By ▼ -0.52 (-6.33%)
BR100 4,570 Decreased By -108.2 (-2.31%)
BR30 17,697 Decreased By -926.7 (-4.98%)
KSE100 44,833 Decreased By -674 (-1.48%)
KSE30 17,652 Decreased By -274 (-1.53%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,037
824hr
Pakistan Cases
1,338,993
5,47224hr
Sindh
509,308
Punjab
455,499
Balochistan
33,744
Islamabad
112,557
KPK
182,619
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Jan 20, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 19, 2022)...
Recorder Report 20 Jan, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (January 19, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8900-8940
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5600-5850
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Lahore Grain Market Rates Lahore Grain Market

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