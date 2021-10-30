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Exchange rates: buying and selling
30 Oct 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (October 29, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 172.75 172.25
EURO EUR 202.07 201.49
JAPANESE YEN JPY 1.5206 1.5162
BRITISH POUND GBP 238.31 237.62
SWISS FRANC CHF 189.49 188.94
CANADIAN DOLLAR CAD 139.88 139.47
AUSTRALIAN DOLAR AUD 130.39 130.02
SWEDISH KRONA SEK 20.42 20.36
NORWEGIAN KRONE NOK 20.72 20.66
DANISH KRONE DKK 27.12 27.04
NEWZEALAND DOLLAR NZD 124.17 123.81
SINGAPORE DOLLAR SGD 128.51 128.14
HONGKONG DOLLAR HKD 22.30 22.23
KOREAN WON KRW 0.1479 0.1475
CHINESE YUAN CNY 27.35 27.27
MALAYSIAN RINGGIT MYR 41.71 41.59
THAI BAHT THB 05.20 05.19
U.E.A DIRHAM AED 47.37 47.23
SAUDI RIYAL SAR 46.10 45.97
QATAR RIYAL QAR 47.46 47.32
KUWAITI DINAR KWD 573.82 572.17
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