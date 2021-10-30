ANL 16.36 Increased By ▲ 0.76 (4.87%)
ASC 13.47 Decreased By ▼ -0.07 (-0.52%)
ASL 17.49 Decreased By ▼ -0.82 (-4.48%)
BOP 8.63 Increased By ▲ 0.18 (2.13%)
BYCO 7.10 Decreased By ▼ -0.07 (-0.98%)
FCCL 19.50 Increased By ▲ 1.07 (5.81%)
FFBL 22.92 No Change ▼ 0.00 (0%)
FFL 12.62 Decreased By ▼ -0.11 (-0.86%)
FNEL 7.34 Decreased By ▼ -0.16 (-2.13%)
GGGL 17.19 Decreased By ▼ -0.73 (-4.07%)
GGL 31.00 Decreased By ▼ -0.50 (-1.59%)
HUMNL 7.00 Increased By ▲ 0.25 (3.7%)
JSCL 18.98 Decreased By ▼ -0.37 (-1.91%)
KAPCO 27.80 Increased By ▲ 0.12 (0.43%)
KEL 3.54 Increased By ▲ 0.04 (1.14%)
MDTL 2.13 Decreased By ▼ -0.02 (-0.93%)
MLCF 36.49 Increased By ▲ 0.49 (1.36%)
NETSOL 107.33 Decreased By ▼ -0.81 (-0.75%)
PACE 4.22 Increased By ▲ 0.07 (1.69%)
PAEL 26.34 Increased By ▲ 0.05 (0.19%)
PIBTL 8.16 Decreased By ▼ -0.23 (-2.74%)
POWER 7.40 Increased By ▲ 0.14 (1.93%)
PRL 15.73 Decreased By ▼ -0.22 (-1.38%)
PTC 9.09 Increased By ▲ 0.07 (0.78%)
SILK 1.42 Increased By ▲ 0.01 (0.71%)
SNGP 39.90 Decreased By ▼ -0.65 (-1.6%)
TELE 16.61 Increased By ▲ 16.61 (0%)
TRG 126.82 Decreased By ▼ -2.50 (-1.93%)
UNITY 28.30 Decreased By ▼ -1.46 (-4.91%)
WTL 2.34 Decreased By ▼ -0.04 (-1.68%)
BR100 4,775 Increased By ▲ 9.98 (0.21%)
BR30 20,499 Decreased By ▼ -116.6 (-0.57%)
KSE100 46,219 Increased By ▲ 228.2 (0.5%)
KSE30 17,941 Decreased By ▼ -1.18 (-0.01%)
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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 30 Oct 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (October 29, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   172.75    172.25
EURO                 EUR   202.07    201.49
JAPANESE YEN         JPY   1.5206    1.5162
BRITISH POUND        GBP   238.31    237.62
SWISS FRANC          CHF   189.49    188.94
CANADIAN DOLLAR      CAD   139.88    139.47
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   130.39    130.02
SWEDISH KRONA        SEK    20.42     20.36
NORWEGIAN KRONE      NOK    20.72     20.66
DANISH KRONE         DKK    27.12     27.04
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   124.17    123.81
SINGAPORE DOLLAR     SGD   128.51    128.14
HONGKONG DOLLAR      HKD    22.30     22.23
KOREAN WON           KRW   0.1479    0.1475
CHINESE YUAN         CNY    27.35     27.27
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    41.71     41.59
THAI BAHT            THB    05.20     05.19
U.E.A DIRHAM         AED    47.37     47.23
SAUDI RIYAL          SAR    46.10     45.97
QATAR RIYAL          QAR    47.46     47.32
KUWAITI DINAR        KWD   573.82    572.17
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