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Exchange rates: buying and selling
19 Oct 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Monday (October 18, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 171.70 171.20
EURO EUR 198.82 198.24
JAPANESE YEN JPY 1.4980 1.4936
BRITISH POUND GBP 235.30 234.62
SWISS FRANC CHF 185.32 184.78
CANADIAN DOLLAR CAD 138.29 137.88
AUSTRALIAN DOLAR AUD 126.90 126.53
SWEDISH KRONA SEK 19.98 19.92
NORWEGIAN KRONE NOK 20.31 20.25
DANISH KRONE DKK 26.68 26.60
NEWZEALAND DOLLAR NZD 121.19 120.84
SINGAPORE DOLLAR SGD 126.94 126.57
HONGKONG DOLLAR HKD 22.11 22.05
KOREAN WON KRW 0.1445 0.1441
CHINESE YUAN CNY 26.91 26.84
MALAYSIAN RINGGIT MYR 41.18 41.05
THAI BAHT THB 05.12 05.10
U.E.A DIRHAM AED 46.98 46.85
SAUDI RIYAL SAR 45.69 45.56
QATAR RIYAL QAR 47.07 46.94
KUWAITI DINAR KWD 568.76 567.10
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