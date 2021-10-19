ANL 15.49 Decreased By ▼ -0.71 (-4.38%)
ASC 14.00 Decreased By ▼ -0.63 (-4.31%)
ASL 20.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.2%)
BOP 8.70 Increased By ▲ 0.15 (1.75%)
BYCO 7.30 Decreased By ▼ -0.23 (-3.05%)
FCCL 16.98 Decreased By ▼ -0.52 (-2.97%)
FFBL 22.80 Decreased By ▼ -0.35 (-1.51%)
FFL 14.90 Decreased By ▼ -0.35 (-2.3%)
FNEL 7.06 Decreased By ▼ -0.29 (-3.95%)
GGGL 16.30 Decreased By ▼ -0.85 (-4.96%)
GGL 28.40 Decreased By ▼ -1.55 (-5.18%)
HUMNL 6.14 Increased By ▲ 0.18 (3.02%)
JSCL 20.40 Decreased By ▼ -0.28 (-1.35%)
KAPCO 28.50 Decreased By ▼ -0.49 (-1.69%)
KEL 3.41 Decreased By ▼ -0.07 (-2.01%)
MDTL 2.15 Increased By ▲ 0.04 (1.9%)
MLCF 32.48 Decreased By ▼ -1.12 (-3.33%)
NETSOL 101.45 Decreased By ▼ -4.55 (-4.29%)
PACE 4.20 Decreased By ▼ -0.13 (-3%)
PAEL 26.51 Decreased By ▼ -1.44 (-5.15%)
PIBTL 8.40 Decreased By ▼ -0.30 (-3.45%)
POWER 6.71 Decreased By ▼ -0.19 (-2.75%)
PRL 16.38 Decreased By ▼ -0.80 (-4.66%)
PTC 9.11 Decreased By ▼ -0.19 (-2.04%)
SILK 1.42 Decreased By ▼ -0.02 (-1.39%)
SNGP 42.50 Increased By ▲ 0.17 (0.4%)
TELE 16.45 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 128.35 Decreased By ▼ -7.43 (-5.47%)
UNITY 28.69 Decreased By ▼ -1.21 (-4.05%)
WTL 2.28 Decreased By ▼ -0.12 (-5%)
BR100 4,607 Decreased By ▼ -60.66 (-1.3%)
BR30 20,274 Decreased By ▼ -617.96 (-2.96%)
KSE100 44,629 Decreased By ▼ -192.08 (-0.43%)
KSE30 17,456 Decreased By ▼ -65.93 (-0.38%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 19 Oct 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Monday (October 18, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   171.70    171.20
EURO                 EUR   198.82    198.24
JAPANESE YEN         JPY   1.4980    1.4936
BRITISH POUND        GBP   235.30    234.62
SWISS FRANC          CHF   185.32    184.78
CANADIAN DOLLAR      CAD   138.29    137.88
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   126.90    126.53
SWEDISH KRONA        SEK    19.98     19.92
NORWEGIAN KRONE      NOK    20.31     20.25
DANISH KRONE         DKK    26.68     26.60
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   121.19    120.84
SINGAPORE DOLLAR     SGD   126.94    126.57
HONGKONG DOLLAR      HKD    22.11     22.05
KOREAN WON           KRW   0.1445    0.1441
CHINESE YUAN         CNY    26.91     26.84
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    41.18     41.05
THAI BAHT            THB    05.12     05.10
U.E.A DIRHAM         AED    46.98     46.85
SAUDI RIYAL          SAR    45.69     45.56
QATAR RIYAL          QAR    47.07     46.94
KUWAITI DINAR        KWD   568.76    567.10
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