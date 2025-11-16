King Abdullah II of Jordan visits Pakistan’s defence conglomerate, field firing ranges

|Currency
|Rate
|
USD PKR Interbank Selling / Nov 17
|
280.77
|
USD PKR Interbank Buying / Nov 17
|
280.52
|
USD to Japanese Yen / Nov 18
|
155.18
|
USD to Swiss Franc / Nov 18
|
0.80
|
Pound Sterling to USD / Nov 18
|
1.32
|
Euro to USD / Nov 18
|
1.16
|
UK LIBOR % / Nov 17
|
4.96
|Stock
|Volume
|
S&P 500 / Nov 17
|
6,672.41
|
Nasdaq / Nov 17
|
22,708.07
|
FTSE 100 / Nov 17
|
9,675.43
|
Dow Jones / Nov 17
|
46,590.24
|
Germany DAX 30 / Nov 17
|
23,590.52
|
France CAC40 / Nov 17
|
8,119.02
|
India Sensex / Nov 18
|
84,765.34
|
Tokyo Nikkei / Nov 18
|
49,101.55
|
Hang Seng / Nov 18
|
25,996.57
|Item
|Value
|
Karachi Cotton PKR/37.32 KG / Nov 17
|
15,480
|
Gold 10 Grams PKR / Nov 17
|
369,223
|
Petrol/Litre / Nov 18
|
265.45
|
Crude Oil USD/Barrel / Nov 18
|
59.62
|
Gold Spot USD/Ounce / Nov 18
|
4,017.23
|
Diesel/Litre / Nov 18
|
284.44
|
Cotton US¢/pound / Nov 18
|
63.94
|Stock
|Price
|
Parmount Sp. / Nov 18
Paramount Spinning Mills Limited(PASM)
|
7.78
▲ 0.81 (11.62%)
|
F.Credit & Inv / Nov 18
First Credit and Investment Bank Limited(FCIBL)
|
15.81
▲ 1.44 (10.02%)
|
EMCO Industries / Nov 18
Emco Industries Limited(EMCO)
|
74.54
▲ 6.78 (10.01%)
|
Frontier Ceramics / Nov 18
Frontier Ceramics Limited(FRCL)
|
94.73
▲ 8.61 (10%)
|
IBL HealthCare / Nov 18
IBL HealthCare Limited(IBLHL)
|
73.36
▲ 6.67 (10%)
|
Redco Textile / Nov 18
Redco Textiles Limited(REDCO)
|
23.31
▲ 2.12 (10%)
|
Sitara Energy / Nov 18
Sitara Energy Limited(SEL)
|
26.61
▲ 2.42 (10%)
|
Sitara Peroxide / Nov 18
Sitara Peroxide Limited(SPL)
|
43.02
▲ 3.91 (10%)
|
Supernet Tech. / Nov 18
Supernet Technologies Limited(STL)
|
1,882.73
▲ 171.16 (10%)
|
Elahi Cotton / Nov 18
Elahi Cotton Mills Limited(ELCM)
|
217.68
▲ 19.79 (10%)
|Stock
|Price
|
Kohinoor Ind. / Nov 18
Kohinoor Industries Limited(KOIL)
|
54.69
▼ -6.07 (-9.99%)
|
Pak Gen.Ins. / Nov 18
The Pakistan General Insurance Co. Ltd.(PKGI)
|
13.73
▼ -1.52 (-9.97%)
|
Karam Ceramics / Nov 18
Karam Ceramics Limited(KCL)
|
159.11
▼ -16.62 (-9.46%)
|
Tata Textile / Nov 18
Tata Textile Mills Limited(TATM)
|
170
▼ -16.98 (-9.08%)
|
Century Ins. / Nov 18
Century Insurance Company Limited(CENI)
|
52.01
▼ -4.75 (-8.37%)
|
Gillette Pak / Nov 18
Gillette Pakistan Limited(GLPL)
|
339.39
▼ -25.43 (-6.97%)
|
D.M. Corporation / Nov 18
D.M. Corporation Limited(DMC)
|
231.10
▼ -16.2 (-6.55%)
|
Fecto Cement / Nov 18
Fecto Cement Limited(FECTC)
|
178.49
▼ -11.69 (-6.15%)
|
Leather Up Ltd. / Nov 18
Leather Up Limited(LEUL)
|
46
▼ -2.83 (-5.8%)
|
Olympia Mills / Nov 18
Olympia Mills Limited(OML)
|
40.58
▼ -2.41 (-5.61%)
|Stock
|Volume
|
WorldCall Telecom / Nov 18
Worldcall Telecom Limited(WTL)
|
237,983,529
▲ 0.18
|
Bank Makramah / Nov 18
Bank Makramah Limited(BML)
|
116,224,379
▲ 0.57
|
Beco Steel Ltd / Nov 18
Beco Steel Limited(BECO)
|
86,078,849
▲ 0.45
|
K-Electric Ltd. / Nov 18
K-Electric Limited(KEL)
|
40,295,251
▼ -0.13
|
F. Nat.Equities / Nov 18
First National Equities Limited(FNEL)
|
31,968,873
▲ 1.02
|
Telecard Limited / Nov 18
Telecard Limited(TELE)
|
30,853,899
▼ -0.04
|
Pak Int.Bulk / Nov 18
Pakistan International Bulk Terminal(PIBTL)
|
27,327,800
▲ 0.72
|
Agha Steel Ind. / Nov 18
Agha Steel Ind.Ltd(AGHA)
|
15,434,988
▲ 0.63
|
Treet Corp / Nov 18
Treet Corporation Limited(TREET)
|
12,697,835
▲ 0.71
|
Cnergyico PK / Nov 18
Cnergyico PK Limited(CNERGY)
|
11,750,565
▲ 0.08
Comments