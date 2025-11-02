BML 6.25 Decreased By ▼ -0.03 (-0.48%)
BOP 34.77 Increased By ▲ 1.27 (3.79%)
CNERGY 7.64 Increased By ▲ 0.21 (2.83%)
CPHL 83.76 Increased By ▲ 1.18 (1.43%)
DCL 12.82 Increased By ▲ 0.34 (2.72%)
DGKC 221.68 Increased By ▲ 5.26 (2.43%)
FCCL 52.89 Increased By ▲ 2.89 (5.78%)
FFL 18.60 Increased By ▲ 0.40 (2.2%)
GCIL 32.14 Increased By ▲ 1.09 (3.51%)
HUBC 217.24 Increased By ▲ 2.74 (1.28%)
KEL 5.37 Decreased By ▼ -0.05 (-0.92%)
KOSM 6.48 Increased By ▲ 0.10 (1.57%)
LOTCHEM 26.56 Increased By ▲ 0.91 (3.55%)
MLCF 95.89 Increased By ▲ 3.74 (4.06%)
NBP 221.84 Increased By ▲ 9.77 (4.61%)
PAEL 53.08 Increased By ▲ 4.51 (9.29%)
PIAHCLA 24.30 Increased By ▲ 0.27 (1.12%)
PIBTL 15.17 Increased By ▲ 0.31 (2.09%)
POWER 18.55 Increased By ▲ 0.61 (3.4%)
PPL 187.61 Increased By ▲ 4.69 (2.56%)
PREMA 38.84 Increased By ▲ 0.67 (1.76%)
PRL 34.28 Increased By ▲ 0.81 (2.42%)
PTC 37.19 Increased By ▲ 2.44 (7.02%)
SNGP 130.54 Increased By ▲ 3.47 (2.73%)
SSGC 35.62 Increased By ▲ 0.65 (1.86%)
TELE 11.65 Increased By ▲ 0.72 (6.59%)
TPLP 9.96 Increased By ▲ 0.08 (0.81%)
TREET 33.30 Increased By ▲ 2.37 (7.66%)
TRG 73.46 Increased By ▲ 0.83 (1.14%)
WTL 1.81 Increased By ▲ 0.05 (2.84%)
BR100 16,996 Increased By 590.5 (3.6%)
BR30 54,190 Increased By 1769 (3.37%)
KSE100 161,632 Increased By 4898.9 (3.13%)
KSE30 49,377 Increased By 1624.9 (3.4%)
PMEX daily trading report

Recorder Report Published 02 Nov, 2025 03:10am

KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices were recorded at PKR 45.756 billion with 51,905 lots traded.

Major business was led by Gold (PKR 27.439 billion), followed by COTS (PKR 5.723 billion), Silver (PKR 4.682 billion), NSDQ 100 (PKR 3.230 billion), Platinum (PKR 1.194 billion), Crude Oil (PKR 745.688 million), Natural Gas (PKR 488.284 million), DJ (PKR 416.495 million), SP500 (PKR 406.984 million), Japan Equity 225 (PKR 303.969 million), Palladium (PKR 364.532 million), Copper (PKR 253.884 million), Aluminum (PKR 134.219 million), and Brent (PKR 21.168 million).

In Agricultural commodities, 57 lots amounting to PKR 352.491 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

