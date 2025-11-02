KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices were recorded at PKR 45.756 billion with 51,905 lots traded.
Major business was led by Gold (PKR 27.439 billion), followed by COTS (PKR 5.723 billion), Silver (PKR 4.682 billion), NSDQ 100 (PKR 3.230 billion), Platinum (PKR 1.194 billion), Crude Oil (PKR 745.688 million), Natural Gas (PKR 488.284 million), DJ (PKR 416.495 million), SP500 (PKR 406.984 million), Japan Equity 225 (PKR 303.969 million), Palladium (PKR 364.532 million), Copper (PKR 253.884 million), Aluminum (PKR 134.219 million), and Brent (PKR 21.168 million).
In Agricultural commodities, 57 lots amounting to PKR 352.491 million were traded.
