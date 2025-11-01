Markets Print 2025-11-01
Kibor interbank offered rates
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (October 31, 2025). ========================== KIBOR...
KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (October 31, 2025).
==========================
KIBOR
==========================
Tenor BID OFFER
==========================
1-Week 10.86 11.36
2-Week 10.86 11.36
1-Month 10.89 11.39
3-Month 10.92 11.17
6-Month 10.94 11.19
9-Month 10.92 11.42
1-Year 10.94 11.44
==========================
Data source: SBP
Copyright Business Recorder, 2025
Comments