BML 6.28 Decreased By ▼ -0.31 (-4.7%)
BOP 33.50 Decreased By ▼ -3.58 (-9.65%)
CNERGY 7.43 Increased By ▲ 0.02 (0.27%)
CPHL 82.58 Decreased By ▼ -1.81 (-2.14%)
DCL 12.48 Decreased By ▼ -1.08 (-7.96%)
DGKC 216.42 Decreased By ▼ -8.63 (-3.83%)
FCCL 50.00 Decreased By ▼ -0.08 (-0.16%)
FFL 18.20 Decreased By ▼ -0.10 (-0.55%)
GCIL 31.05 Decreased By ▼ -0.40 (-1.27%)
HUBC 214.50 Increased By ▲ 7.80 (3.77%)
KEL 5.42 Decreased By ▼ -0.02 (-0.37%)
KOSM 6.38 Decreased By ▼ -0.14 (-2.15%)
LOTCHEM 25.65 Increased By ▲ 1.12 (4.57%)
MLCF 92.15 Decreased By ▼ -0.14 (-0.15%)
NBP 212.07 Increased By ▲ 5.87 (2.85%)
PAEL 48.57 Increased By ▲ 0.63 (1.31%)
PIAHCLA 24.03 Decreased By ▼ -0.48 (-1.96%)
PIBTL 14.86 Decreased By ▼ -0.06 (-0.4%)
POWER 17.94 Increased By ▲ 0.16 (0.9%)
PPL 182.92 Decreased By ▼ -3.15 (-1.69%)
PREMA 38.17 Decreased By ▼ -1.30 (-3.29%)
PRL 33.47 Decreased By ▼ -0.15 (-0.45%)
PTC 34.75 Decreased By ▼ -0.27 (-0.77%)
SNGP 127.07 Decreased By ▼ -1.36 (-1.06%)
SSGC 34.97 Decreased By ▼ -2.47 (-6.6%)
TELE 10.93 Decreased By ▼ -0.02 (-0.18%)
TPLP 9.88 Decreased By ▼ -0.10 (-1%)
TREET 30.93 Decreased By ▼ -0.18 (-0.58%)
TRG 72.63 Decreased By ▼ -0.59 (-0.81%)
WTL 1.76 Decreased By ▼ -0.04 (-2.22%)
BR100 16,405 Decreased By -187.6 (-1.13%)
BR30 52,421 Decreased By -64.3 (-0.12%)
KSE100 156,733 Decreased By -1732.2 (-1.09%)
KSE30 47,752 Decreased By -582.5 (-1.21%)
Oct 31, 2025
Markets Print 2025-10-31

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 31 Oct, 2025 06:22am

KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices were recorded at PKR 53.282 billion with 62,295 lots traded.

Major business was led by Gold (PKR 30.918 billion), followed by COTS (PKR 8.706 billion), Silver (PKR 6.211 billion), NSDQ 100 (PKR 2.533 billion), Crude Oil (PKR 1.747 billion), Platinum (PKR 1.712 billion), Natural Gas (PKR 450.351 million), SP500 (PKR 295.761 million), DJ (PKR 255.388 million), Japan Equity 225 (PKR 100.820 million), Brent (PKR 15.796 million), and Aluminum (PKR 9.696 million).

In Agricultural commodities, 23 lots amounting to PKR 62.975 million were traded.

