KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices were recorded at PKR 53.282 billion with 62,295 lots traded.
Major business was led by Gold (PKR 30.918 billion), followed by COTS (PKR 8.706 billion), Silver (PKR 6.211 billion), NSDQ 100 (PKR 2.533 billion), Crude Oil (PKR 1.747 billion), Platinum (PKR 1.712 billion), Natural Gas (PKR 450.351 million), SP500 (PKR 295.761 million), DJ (PKR 255.388 million), Japan Equity 225 (PKR 100.820 million), Brent (PKR 15.796 million), and Aluminum (PKR 9.696 million).
In Agricultural commodities, 23 lots amounting to PKR 62.975 million were traded.
