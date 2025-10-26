BML 6.82 Decreased By ▼ -0.17 (-2.43%)
BOP 37.00 Decreased By ▼ -2.21 (-5.64%)
CNERGY 7.80 Decreased By ▼ -0.13 (-1.64%)
CPHL 88.85 Decreased By ▼ -0.64 (-0.72%)
DCL 13.78 Decreased By ▼ -0.19 (-1.36%)
DGKC 234.28 Decreased By ▼ -1.79 (-0.76%)
FCCL 55.60 Decreased By ▼ -1.15 (-2.03%)
FFL 19.23 Decreased By ▼ -0.47 (-2.39%)
GCIL 31.95 Decreased By ▼ -2.19 (-6.41%)
HUBC 213.18 Decreased By ▼ -1.47 (-0.68%)
KEL 5.62 Decreased By ▼ -0.46 (-7.57%)
KOSM 7.03 Decreased By ▼ -0.14 (-1.95%)
LOTCHEM 27.60 Increased By ▲ 1.39 (5.3%)
MLCF 97.50 Decreased By ▼ -1.34 (-1.36%)
NBP 204.99 Decreased By ▼ -4.47 (-2.13%)
PAEL 54.60 Decreased By ▼ -0.67 (-1.21%)
PIAHCLA 25.00 Decreased By ▼ -1.48 (-5.59%)
PIBTL 15.61 Decreased By ▼ -0.19 (-1.2%)
POWER 18.32 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 195.09 Increased By ▲ 0.62 (0.32%)
PREMA 39.91 Decreased By ▼ -0.41 (-1.02%)
PRL 35.74 Decreased By ▼ -0.06 (-0.17%)
PTC 37.87 Decreased By ▼ -1.49 (-3.79%)
SNGP 134.57 Increased By ▲ 4.88 (3.76%)
SSGC 39.82 Decreased By ▼ -0.31 (-0.77%)
TELE 12.60 Decreased By ▼ -0.66 (-4.98%)
TPLP 10.87 Decreased By ▼ -0.24 (-2.16%)
TREET 32.31 Decreased By ▼ -1.37 (-4.07%)
TRG 71.43 Decreased By ▼ -1.37 (-1.88%)
WTL 1.96 Decreased By ▼ -0.13 (-6.22%)
BR100 17,136 Decreased By -151 (-0.87%)
BR30 54,565 Decreased By -781.9 (-1.41%)
KSE100 163,304 Decreased By -1286.3 (-0.78%)
KSE30 49,843 Decreased By -367.3 (-0.73%)
PMEX daily trading report

Recorder Report Published 26 Oct, 2025 05:51am

KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 46.390 billion and the numbers of lots traded were 55,129.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 29.185 billion, followed by Silver (PKR 5.842 billion), COTS (PKR 4.700 billion), Platinum (PKR 1.506 billion), Crude Oil (PKR 1.875 billion), NSDQ 100 (PKR 1.332 billion), Japan Equity 225 (PKR 343.847 million), DJ (PKR 276.188 million), SP500 (PKR 687.242 million), Natural Gas (PKR 326.956 million), Copper (PKR 179.978 million), Aluminum (PKR 62.378 million) and Brent (PKR 24.063 million).

In Agricultural commodities, 9 lots amounting to PKR 45.479 million were traded.

