KARACHI: On Thursday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 46.390 billion and the numbers of lots traded were 55,129.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 29.185 billion, followed by Silver (PKR 5.842 billion), COTS (PKR 4.700 billion), Platinum (PKR 1.506 billion), Crude Oil (PKR 1.875 billion), NSDQ 100 (PKR 1.332 billion), Japan Equity 225 (PKR 343.847 million), DJ (PKR 276.188 million), SP500 (PKR 687.242 million), Natural Gas (PKR 326.956 million), Copper (PKR 179.978 million), Aluminum (PKR 62.378 million) and Brent (PKR 24.063 million).
In Agricultural commodities, 9 lots amounting to PKR 45.479 million were traded.
