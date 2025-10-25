BML 6.85 Decreased By ▼ -0.14 (-2%)
Markets Print 2025-10-25

Kibor interbank offered rates

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (October 24, 2025). ========================== KIBOR...
Published 25 Oct, 2025 05:54am

KARACHI: Kibor interbank offered rates on Friday (October 24, 2025).

==========================
           KIBOR
==========================
Tenor        BID     OFFER
==========================
1-Week      10.84    11.34
2-Week      10.84    11.34
1-Month     10.89    11.39
3-Month     10.90    11.15
6-Month     10.93    11.18
9-Month     10.90    11.40
1-Year      10.91    11.41
==========================

Data source: SBP

KIBOR Interbank rate

