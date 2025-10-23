KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 115.880 billion and the numbers of lots traded were 111,319.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 87.137 billion, followed by Silver (PKR 14.504 billion), COTS (PKR 7.289 billion), Platinum (PKR 3.689 billion), Crude Oil (PKR 840.180 million), NSDQ 100 (PKR 1.065 billion), SP500 (PKR 127.505 million), Natural Gas (PKR 685.049 million), Copper (PKR 145.724 million), Japan Equity 225 (PKR 166.886 million), DJ (PKR 185.475 million), Brent (PKR 11.505 million) and Aluminium (PKR 15.351 million).
In Agricultural commodities, 2 lots amounting to PKR 15.473 million were traded.
