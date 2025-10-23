BML 7.34 Decreased By ▼ -0.15 (-2%)
BOP 40.59 Increased By ▲ 0.86 (2.16%)
CNERGY 8.07 Decreased By ▼ -0.04 (-0.49%)
CPHL 92.14 Increased By ▲ 0.92 (1.01%)
DCL 14.05 Increased By ▲ 0.04 (0.29%)
DGKC 239.93 Decreased By ▼ -0.05 (-0.02%)
FCCL 57.98 Decreased By ▼ -0.02 (-0.03%)
FFL 20.15 Decreased By ▼ -0.90 (-4.28%)
GCIL 32.03 Increased By ▲ 0.80 (2.56%)
HUBC 218.21 Decreased By ▼ -1.98 (-0.9%)
KEL 6.21 Decreased By ▼ -0.30 (-4.61%)
KOSM 7.03 Decreased By ▼ -0.06 (-0.85%)
LOTCHEM 27.07 Increased By ▲ 0.46 (1.73%)
MLCF 101.10 Decreased By ▼ -0.28 (-0.28%)
NBP 215.18 Decreased By ▼ -1.51 (-0.7%)
PAEL 56.76 Decreased By ▼ -0.33 (-0.58%)
PIAHCLA 26.26 Increased By ▲ 2.39 (10.01%)
PIBTL 16.07 Decreased By ▼ -0.07 (-0.43%)
POWER 18.96 Decreased By ▼ -0.32 (-1.66%)
PPL 194.73 Increased By ▲ 6.05 (3.21%)
PREMA 41.05 Decreased By ▼ -0.14 (-0.34%)
PRL 36.80 Decreased By ▼ -0.10 (-0.27%)
PTC 41.78 Increased By ▲ 1.54 (3.83%)
SNGP 132.59 Increased By ▲ 3.51 (2.72%)
SSGC 40.86 Increased By ▲ 0.71 (1.77%)
TELE 13.14 Increased By ▲ 1.00 (8.24%)
TPLP 11.29 Decreased By ▼ -0.11 (-0.96%)
TREET 34.10 Increased By ▲ 3.10 (10%)
TRG 73.98 Increased By ▲ 0.42 (0.57%)
WTL 2.08 Increased By ▲ 0.03 (1.46%)
BR100 17,455 Decreased By -78.8 (-0.45%)
BR30 56,393 Increased By 294.1 (0.52%)
KSE100 166,553 Decreased By -793.6 (-0.47%)
KSE30 50,903 Decreased By -289.8 (-0.57%)
Oct 23, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Print Print 2025-10-23

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 23 Oct, 2025 06:06am

KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 115.880 billion and the numbers of lots traded were 111,319.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 87.137 billion, followed by Silver (PKR 14.504 billion), COTS (PKR 7.289 billion), Platinum (PKR 3.689 billion), Crude Oil (PKR 840.180 million), NSDQ 100 (PKR 1.065 billion), SP500 (PKR 127.505 million), Natural Gas (PKR 685.049 million), Copper (PKR 145.724 million), Japan Equity 225 (PKR 166.886 million), DJ (PKR 185.475 million), Brent (PKR 11.505 million) and Aluminium (PKR 15.351 million).

In Agricultural commodities, 2 lots amounting to PKR 15.473 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

Gold Silver PMEX Agricultural Commodities

Comments

200 characters

PMEX daily trading report

Industrial connections of electricity, gas: Discos/Gascos barred from changing NTNs, STRNs sans CIR permission

Govt sees a 3.5pc growth even after floods

Nepra tariff row: KE Board may opt for global arbitration

PD welcomes Nepra’s KE MYT review decision

Streamlining PSI regime: ECC to approve amendments to IPO tomorrow

Afghan transit trade back to normal

Power & energy sector: Expert disputes 100pc growth claim

Sindh to procure 1.2MT of wheat at Rs3,500/maund

5G rollout faces serious jeopardy, admits govt

26th Amendment case: CB has power to pass order for formation of full court: counsel

Read more stories