BML 7.52 Decreased By ▼ -0.23 (-2.97%)
BOP 39.66 Increased By ▲ 0.25 (0.63%)
CNERGY 8.12 Decreased By ▼ -0.03 (-0.37%)
CPHL 91.45 Increased By ▲ 0.78 (0.86%)
DCL 14.05 Decreased By ▼ -0.26 (-1.82%)
DGKC 240.20 Decreased By ▼ -0.29 (-0.12%)
FCCL 58.05 Increased By ▲ 0.58 (1.01%)
FFL 21.05 Increased By ▲ 0.52 (2.53%)
GCIL 31.20 Increased By ▲ 0.35 (1.13%)
HUBC 220.69 Decreased By ▼ -0.18 (-0.08%)
KEL 6.57 Decreased By ▼ -0.42 (-6.01%)
KOSM 7.12 Decreased By ▼ -0.11 (-1.52%)
LOTCHEM 26.75 Decreased By ▼ -0.32 (-1.18%)
MLCF 101.02 Decreased By ▼ -0.38 (-0.37%)
NBP 216.50 Increased By ▲ 2.71 (1.27%)
PAEL 57.20 Decreased By ▼ -0.35 (-0.61%)
PIAHCLA 23.88 Increased By ▲ 0.23 (0.97%)
PIBTL 16.15 Decreased By ▼ -0.30 (-1.82%)
POWER 19.24 Decreased By ▼ -0.85 (-4.23%)
PPL 188.91 Increased By ▲ 3.45 (1.86%)
PREMA 41.30 Decreased By ▼ -0.31 (-0.75%)
PRL 37.04 Decreased By ▼ -0.46 (-1.23%)
PTC 40.88 Increased By ▲ 3.72 (10.01%)
SNGP 129.86 Increased By ▲ 0.73 (0.57%)
SSGC 40.25 Decreased By ▼ -0.24 (-0.59%)
TELE 12.22 Increased By ▲ 0.38 (3.21%)
TPLP 11.40 Decreased By ▼ -0.06 (-0.52%)
TREET 30.51 Increased By ▲ 0.07 (0.23%)
TRG 73.60 Increased By ▲ 0.52 (0.71%)
WTL 2.05 Decreased By ▼ -0.11 (-5.09%)
BR100 17,534 Increased By 52.9 (0.3%)
BR30 56,099 Increased By 32.8 (0.06%)
KSE100 167,347 Increased By 1103.9 (0.66%)
KSE30 51,193 Increased By 306.5 (0.6%)
Oct 22, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-22

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 22 Oct, 2025 06:02am

KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 104.940 billion and the numbers of lots traded were 79,324.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 75.171 billion, followed by Silver (PKR 17.151 billion), COTS (PKR 4.228 billion), Platinum (PKR 3.192 billion), Crude Oil (PKR 1.738 billion), NSDQ 100 (PKR 999.002 million), SP500 (PKR 621.358 million), Natural Gas (PKR 612.387 million), Palladium (PKR 507.835 million), Copper (PKR 283.647 million), Japan Equity 225 (PKR 235.419 million), DJ (PKR 170.462 million), Brent (PKR 9.912 million) and Aluminum (PKR 6.892 million).

In Agricultural commodities, 5 lots amounting to PKR 10.683 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

Gold natural gas Silver PMEX Agricultural Commodities

Comments

200 characters

PMEX daily trading report

Repatriation of profits jumps 86pc in Q1

Capital expenditure: FD notifies new procedure to streamline budgeting & accounting

Sept FCA: CPPA-G seeks Re0.37 negative adjustment

Pakistan ranked among least resilient countries in Global Investment Risk and Resilience Index

Electricity arrears: Punjab moves CCI against at-source deduction

26th Amendment bench: SC CB questions bypassing Article 191A to add judges

Tariff cut: KE sees consequences for stakeholders, consumers

Business community flags worries over uniform FCA move

Afghan border crossings remain shut

Tax on deemed income on property: FTO orders probe into bias treatment to taxpayers

Read more stories