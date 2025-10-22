KARACHI: On Tuesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 104.940 billion and the numbers of lots traded were 79,324.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 75.171 billion, followed by Silver (PKR 17.151 billion), COTS (PKR 4.228 billion), Platinum (PKR 3.192 billion), Crude Oil (PKR 1.738 billion), NSDQ 100 (PKR 999.002 million), SP500 (PKR 621.358 million), Natural Gas (PKR 612.387 million), Palladium (PKR 507.835 million), Copper (PKR 283.647 million), Japan Equity 225 (PKR 235.419 million), DJ (PKR 170.462 million), Brent (PKR 9.912 million) and Aluminum (PKR 6.892 million).
In Agricultural commodities, 5 lots amounting to PKR 10.683 million were traded.
