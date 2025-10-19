BML 7.77 Decreased By ▼ -0.19 (-2.39%)
BOP 35.83 Increased By ▲ 1.05 (3.02%)
CNERGY 8.21 Decreased By ▼ -0.11 (-1.32%)
CPHL 89.50 Decreased By ▼ -3.47 (-3.73%)
DCL 14.29 Increased By ▲ 0.33 (2.36%)
DGKC 241.27 Decreased By ▼ -2.90 (-1.19%)
FCCL 57.40 Increased By ▲ 0.21 (0.37%)
FFL 20.72 Decreased By ▼ -0.30 (-1.43%)
GCIL 31.13 Decreased By ▼ -0.40 (-1.27%)
HUBC 218.01 Decreased By ▼ -1.13 (-0.52%)
KEL 7.38 Decreased By ▼ -0.32 (-4.16%)
KOSM 7.25 Increased By ▲ 0.23 (3.28%)
LOTCHEM 27.50 Decreased By ▼ -0.11 (-0.4%)
MLCF 100.96 Decreased By ▼ -1.58 (-1.54%)
NBP 205.38 Decreased By ▼ -3.39 (-1.62%)
PAEL 55.33 Decreased By ▼ -0.06 (-0.11%)
PIAHCLA 24.09 Decreased By ▼ -0.78 (-3.14%)
PIBTL 15.10 Decreased By ▼ -0.04 (-0.26%)
POWER 19.11 Increased By ▲ 0.94 (5.17%)
PPL 182.30 Decreased By ▼ -3.82 (-2.05%)
PREMA 41.34 Decreased By ▼ -1.06 (-2.5%)
PRL 35.96 Decreased By ▼ -0.25 (-0.69%)
PTC 37.52 Decreased By ▼ -0.94 (-2.44%)
SNGP 126.81 Decreased By ▼ -2.86 (-2.21%)
SSGC 40.20 Decreased By ▼ -0.03 (-0.07%)
TELE 10.93 Decreased By ▼ -0.41 (-3.62%)
TPLP 11.58 Decreased By ▼ -0.22 (-1.86%)
TREET 28.35 Decreased By ▼ -0.35 (-1.22%)
TRG 73.45 Decreased By ▼ -0.27 (-0.37%)
WTL 2.23 Increased By ▲ 0.14 (6.7%)
BR100 17,169 Decreased By -89.1 (-0.52%)
BR30 54,846 Decreased By -418.9 (-0.76%)
KSE100 163,806 Decreased By -638.5 (-0.39%)
KSE30 50,124 Decreased By -343.3 (-0.68%)
Oct 19, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-19

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 19 Oct, 2025 03:35am

KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices was recorded at PKR 138.876 billion, with a total of 119,970 lots traded. Major business was contributed by Gold, amounting to PKR 97.049 billion, followed by Silver (PKR 20.478 billion), COTS (PKR 7.752 billion), Platinum (PKR 6.670 billion), NSDQ 100 (PKR 2.212 billion), SP500 (PKR 824.438 million), Crude Oil (PKR 1.571 billion), Palladium (PKR 602.496 million), Japan Equity 225 / USD (PKR 325.976 million), Copper (PKR 391.004 million), DJ (PKR 234.844 million), Natural Gas (PKR 419.026 million), Brent (PKR 34.718 million), and Aluminum (PKR 15.274 million).

In Agricultural commodities, 45 lots amounting to PKR 297.236 million were traded, comprising Cotton (PKR 2.682 million), Corn (PKR 5.872 million), and Wheat (PKR 288.682 million). No trade was recorded in Soybean.

Copyright Business Recorder, 2025

Cotton PMEX Agricultural Commodities

Comments

200 characters

PMEX daily trading report

First round of Pak-Afghan talks ends in Qatar

No room for war in N-environment, says COAS

Amended CoC for judges approved: SJC decides to proceed with three complaints

PPIB grants NoC to PPA of EPQL

Reform activities delayed: WB rates KWSSIP’s progress as ‘fairly unsatisfactory’

AMLA 2010: No action against jewellers sans SOP, FTO tells FBR

Pak-Saudi digital collaboration GO AI Hub launched

Infrastructure cess: OMAP lodges protest against Sindh govt decision

Recognising Israel before Palestine liberation betrayal of Muslim world: PTI

End solvent mixing in POL items: Acting strictly under govt’s legal mandate: Ogra

Read more stories