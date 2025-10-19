KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS, and Indices was recorded at PKR 138.876 billion, with a total of 119,970 lots traded. Major business was contributed by Gold, amounting to PKR 97.049 billion, followed by Silver (PKR 20.478 billion), COTS (PKR 7.752 billion), Platinum (PKR 6.670 billion), NSDQ 100 (PKR 2.212 billion), SP500 (PKR 824.438 million), Crude Oil (PKR 1.571 billion), Palladium (PKR 602.496 million), Japan Equity 225 / USD (PKR 325.976 million), Copper (PKR 391.004 million), DJ (PKR 234.844 million), Natural Gas (PKR 419.026 million), Brent (PKR 34.718 million), and Aluminum (PKR 15.274 million).
In Agricultural commodities, 45 lots amounting to PKR 297.236 million were traded, comprising Cotton (PKR 2.682 million), Corn (PKR 5.872 million), and Wheat (PKR 288.682 million). No trade was recorded in Soybean.
