Sports

Pakistan opt to bat against South Africa in first Test

BR Web Desk Published 12 Oct, 2025 10:09am

Pakistan won the toss and opted to bat first in the opening Test of the two-match series against South Africa at Lahore’s Gaddafi Stadium on Sunday.

At the toss, captain Shan Masood confirmed that spinner Sajid Khan had regained full fitness and returned to the playing XI.

Pakistan are fielding two spinners — Noman Ali and Sajid Khan — while South Africa have gone with three.

Playing XIs:

Pakistan: Imam-ul-Haq, Abdullah Shafique, Shan Masood (C), Babar Azam, Saud Shakeel, Mohammad Rizwan (wk), Salman Agha, Hasan Ali, Shaheen Afridi, Noman Ali, Sajid Khan

South Africa: Tony de Zorzi, Ryan Rickelton, Wiaan Mulder, Aiden Markram (C), Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Kyle Verreynne (wk), Sen Muthusamy, Prenelan Subrayen, Kagiso Rabada, Simon Harmer

Shan Masood toss update Pakistan vs south arfrica test

