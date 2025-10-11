KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 10, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.70 282.20 AED 76.80 77.52 EURO 325.74 329.40 SAR 75.04 75.63 GBP 374.83 379.32 INTERBANK 281.20 281.30 JPY 1.83 1.89 =========================================================================

