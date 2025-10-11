BML 7.78 Increased By ▲ 0.14 (1.83%)
BOP 33.10 Increased By ▲ 0.23 (0.7%)
CNERGY 8.48 Increased By ▲ 0.05 (0.59%)
CPHL 92.00 Decreased By ▼ -0.58 (-0.63%)
DCL 15.00 Decreased By ▼ -0.16 (-1.06%)
DGKC 244.24 Increased By ▲ 3.26 (1.35%)
FCCL 57.13 Increased By ▲ 0.38 (0.67%)
FFL 20.97 Increased By ▲ 0.23 (1.11%)
GCIL 31.50 Decreased By ▼ -0.16 (-0.51%)
HUBC 213.50 Increased By ▲ 2.08 (0.98%)
KEL 7.18 Increased By ▲ 0.26 (3.76%)
KOSM 7.33 Increased By ▲ 0.22 (3.09%)
LOTCHEM 26.48 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 103.37 Increased By ▲ 1.27 (1.24%)
NBP 205.90 Increased By ▲ 0.13 (0.06%)
PAEL 55.30 Increased By ▲ 0.18 (0.33%)
PIAHCLA 20.97 Decreased By ▼ -0.18 (-0.85%)
PIBTL 14.86 Decreased By ▼ -0.13 (-0.87%)
POWER 17.80 Decreased By ▼ -0.49 (-2.68%)
PPL 191.98 Decreased By ▼ -1.82 (-0.94%)
PREMA 42.45 Decreased By ▼ -0.68 (-1.58%)
PRL 38.00 Increased By ▲ 2.11 (5.88%)
PTC 38.35 Increased By ▲ 2.67 (7.48%)
SNGP 130.00 Increased By ▲ 2.03 (1.59%)
SSGC 40.98 Increased By ▲ 0.03 (0.07%)
TELE 10.70 Increased By ▲ 0.63 (6.26%)
TPLP 12.05 Increased By ▲ 0.65 (5.7%)
TREET 29.60 Increased By ▲ 0.05 (0.17%)
TRG 76.50 Increased By ▲ 4.24 (5.87%)
WTL 1.83 Increased By ▲ 0.06 (3.39%)
BR100 17,048 Decreased By -109.3 (-0.64%)
BR30 54,150 Decreased By -156.7 (-0.29%)
KSE100 163,098 Decreased By -1432.6 (-0.87%)
KSE30 50,185 Decreased By -450.6 (-0.89%)
Oct 11, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-10-11

Open market rates of foreign currencies

Recorder Report Published 11 Oct, 2025 05:59am

KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 10, 2025).

=========================================================================
CURRENCY            BUYING   SELLING   CURRENCY           BUYING  SELLING
=========================================================================
USD $               281.70   282.20    AED                76.80     77.52
EURO                325.74   329.40    SAR                75.04     75.63
GBP                 374.83   379.32    INTERBANK         281.20    281.30
JPY                                                        1.83      1.89
=========================================================================

Copyright Business Recorder, 2025

Forex Association of Pakistan Open market rates foreign currencies

Comments

200 characters

Open market rates of foreign currencies

Aurangzeb tells NA: FDI soars 27.2pc to USD4.027bn in FY25

Dar for timely completion of uplift projects

NA informed: Govt sets up Pakistan Crypto Council

PD’s tariff revision plan may lead to Rs100bn loss: KE

SPI inflation maintains upward trajectory

Human capital investment: USD200m KP project fairly satisfactory: World Bank

Only cops no valid route: Serve notices via emails or SMS, FTO reminds FBR

Punjab CM, Saudi team discuss trade, investment

PNSC board clears USD193.115m vessels acquisition

FBR’s S-Track portal: PSMA raises the alarm about ‘deliberate’ closure

Read more stories