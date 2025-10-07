BML 8.23 Increased By ▲ 0.09 (1.11%)
BOP 35.68 Increased By ▲ 3.29 (10.16%)
CNERGY 8.69 Decreased By ▼ -0.14 (-1.59%)
CPHL 96.51 Decreased By ▼ -0.92 (-0.94%)
DCL 14.62 Decreased By ▼ -0.27 (-1.81%)
DGKC 250.27 Decreased By ▼ -3.18 (-1.25%)
FCCL 59.98 Increased By ▲ 0.34 (0.57%)
FFL 21.43 Increased By ▲ 0.37 (1.76%)
GCIL 31.22 Decreased By ▼ -1.68 (-5.11%)
HUBC 219.70 Decreased By ▼ -4.13 (-1.85%)
KEL 7.06 Decreased By ▼ -0.12 (-1.67%)
KOSM 7.21 Increased By ▲ 0.31 (4.49%)
LOTCHEM 27.75 Increased By ▲ 0.05 (0.18%)
MLCF 106.58 Decreased By ▼ -0.87 (-0.81%)
NBP 213.65 Decreased By ▼ -7.55 (-3.41%)
PAEL 58.19 Decreased By ▼ -0.44 (-0.75%)
PIAHCLA 21.82 Increased By ▲ 0.57 (2.68%)
PIBTL 15.65 Decreased By ▼ -0.20 (-1.26%)
POWER 18.65 Increased By ▲ 0.15 (0.81%)
PPL 199.10 Increased By ▲ 0.30 (0.15%)
PREMA 43.98 Decreased By ▼ -0.52 (-1.17%)
PRL 37.60 Decreased By ▼ -0.94 (-2.44%)
PTC 32.07 Increased By ▲ 2.55 (8.64%)
SNGP 132.30 Decreased By ▼ -2.08 (-1.55%)
SSGC 43.40 Increased By ▲ 1.72 (4.13%)
TELE 8.82 Decreased By ▼ -0.09 (-1.01%)
TPLP 10.94 Decreased By ▼ -0.14 (-1.26%)
TREET 29.07 Increased By ▲ 0.95 (3.38%)
TRG 72.99 Increased By ▲ 0.10 (0.14%)
WTL 1.70 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 17,523 Decreased By -53.3 (-0.3%)
BR30 56,245 Decreased By -294.7 (-0.52%)
KSE100 167,292 Decreased By -460.7 (-0.27%)
KSE30 51,530 Decreased By -256.9 (-0.5%)
Markets Print 2025-10-07

PMEX daily trading report

Recorder Report Published October 7, 2025 Updated October 7, 2025 07:10am

KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 56.896 billion and the numbers of lots traded were 50,268.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 31.729 billion, followed by Silver (PKR 10.443 billion),COTS (PKR5.219 billion),Platinum (PKR 3.246 billion), NSDQ 100 (PKR 3.602 billion),Crude Oil (PKR 879.297 million),SP500 (PKR 552.652 million),DJ (PKR 489.865 million), Japan Equity (PKR 244.765 million),Natural Gas (PKR 180.852 million),Copper (PKR 100.314 million),Brent (PKR 13.269 million) and Aluminium (PKR 2.977 million)

In Agricultural commodities, 21 lots amounting to PKR 81.542 million were traded.

