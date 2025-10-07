KARACHI: On Friday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 56.896 billion and the numbers of lots traded were 50,268.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 31.729 billion, followed by Silver (PKR 10.443 billion),COTS (PKR5.219 billion),Platinum (PKR 3.246 billion), NSDQ 100 (PKR 3.602 billion),Crude Oil (PKR 879.297 million),SP500 (PKR 552.652 million),DJ (PKR 489.865 million), Japan Equity (PKR 244.765 million),Natural Gas (PKR 180.852 million),Copper (PKR 100.314 million),Brent (PKR 13.269 million) and Aluminium (PKR 2.977 million)
In Agricultural commodities, 21 lots amounting to PKR 81.542 million were traded.
