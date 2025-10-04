KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (October 03, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.83 282.30 AED 76.81 77.56 EURO 330.23 333.52 SAR 75.02 75.67 GBP 379.18 382.77 INTERBANK 281.30 281.40 JPY 1.88 1.93 =========================================================================

