BML 7.69 Increased By ▲ 0.06 (0.79%)
BOP 26.70 Decreased By ▼ -0.12 (-0.45%)
CNERGY 8.87 Increased By ▲ 0.06 (0.68%)
CPHL 99.80 Increased By ▲ 2.23 (2.29%)
DCL 15.23 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
DGKC 267.00 Decreased By ▼ -4.40 (-1.62%)
FCCL 59.77 Decreased By ▼ -0.31 (-0.52%)
FFL 22.34 Increased By ▲ 0.27 (1.22%)
GCIL 33.01 Decreased By ▼ -0.22 (-0.66%)
HUBC 231.90 Decreased By ▼ -0.92 (-0.4%)
KEL 7.17 Increased By ▲ 0.04 (0.56%)
KOSM 7.48 Increased By ▲ 0.04 (0.54%)
LOTCHEM 27.35 Increased By ▲ 0.12 (0.44%)
MLCF 108.55 Decreased By ▼ -2.22 (-2%)
NBP 198.50 Increased By ▲ 5.87 (3.05%)
PAEL 56.40 Increased By ▲ 1.47 (2.68%)
PIAHCLA 20.80 Increased By ▲ 0.18 (0.87%)
PIBTL 13.90 Decreased By ▼ -0.13 (-0.93%)
POWER 19.32 Decreased By ▼ -0.08 (-0.41%)
PPL 207.24 Decreased By ▼ -1.58 (-0.76%)
PREMA 47.00 Increased By ▲ 0.69 (1.49%)
PRL 37.93 Increased By ▲ 1.23 (3.35%)
PTC 29.00 Increased By ▲ 1.21 (4.35%)
SNGP 137.10 Increased By ▲ 0.04 (0.03%)
SSGC 43.24 Decreased By ▼ -0.09 (-0.21%)
TELE 8.88 Increased By ▲ 0.12 (1.37%)
TPLP 12.12 Increased By ▲ 0.53 (4.57%)
TREET 30.52 Increased By ▲ 0.57 (1.9%)
TRG 77.00 Increased By ▲ 1.83 (2.43%)
WTL 1.84 Decreased By ▼ -0.01 (-0.54%)
BR100 17,141 Increased By 240.1 (1.42%)
BR30 56,035 Increased By 535.7 (0.97%)
KSE100 163,848 Increased By 1590.7 (0.98%)
KSE30 50,272 Increased By 548.7 (1.1%)
Pakistan, Saudi Arabia to respond to aggression through mutual consultation: PM Shehbaz

Published 29 Sep, 2025 05:10pm
Pakistan and Saudi Arabia PM Shehbaz Sharif

