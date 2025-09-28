KARACHI: On Thu-rsday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 62.198 billion and the numbers of lots traded were 71,153.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR34.637 billion, followed by COTS (PKR 8.894 billion),Silver (PKR 7.637 billion),Platinum (PKR 4.492 billion),NSDQ 100 (PKR 3.549 billion),Crude Oil (PKR 1.173 billion), SP500 (PKR 494.647 million),Natural Gas (PKR 385.897 million), Copper (PKR 318.494 million),DJ (PKR 273.786 million), Japan Equity (PKR 114.969 million),Brent (PKR 22.928 million)and Aluminum (PKR 18.915 million).
In Agricultural commodities, 10lots amounting to PKR 42.40 6 million were traded.
