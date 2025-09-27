KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 26, 2025).
=========================================================================
CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING
=========================================================================
USD $ 281.94 282.40 AED 76.92 77.70
EURO 329.41 332.81 SAR 75.09 75.77
GBP 377.45 381.70 INTERBANK 281.40 281.50
JPY 1.86 1.91
=========================================================================
