BML 7.89 Increased By ▲ 0.12 (1.54%)
BOP 27.00 Increased By ▲ 0.32 (1.2%)
CNERGY 8.76 Decreased By ▼ -0.09 (-1.02%)
CPHL 98.09 Decreased By ▼ -0.96 (-0.97%)
DCL 15.60 Increased By ▲ 0.48 (3.17%)
DGKC 262.50 Increased By ▲ 9.50 (3.75%)
FCCL 59.91 Increased By ▲ 1.29 (2.2%)
FFL 21.55 Decreased By ▼ -0.11 (-0.51%)
GCIL 33.80 Decreased By ▼ -0.12 (-0.35%)
HUBC 235.10 Increased By ▲ 5.74 (2.5%)
KEL 7.09 Decreased By ▼ -0.29 (-3.93%)
KOSM 7.57 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 26.50 Increased By ▲ 0.17 (0.65%)
MLCF 109.80 Increased By ▲ 2.32 (2.16%)
NBP 190.90 Increased By ▲ 1.51 (0.8%)
PAEL 54.99 Increased By ▲ 0.62 (1.14%)
PIAHCLA 20.60 Increased By ▲ 0.19 (0.93%)
PIBTL 14.15 Decreased By ▼ -0.06 (-0.42%)
POWER 19.26 Increased By ▲ 0.40 (2.12%)
PPL 211.98 Increased By ▲ 8.67 (4.26%)
PREMA 46.46 Decreased By ▼ -1.03 (-2.17%)
PRL 36.70 Decreased By ▼ -0.15 (-0.41%)
PTC 26.13 Increased By ▲ 0.45 (1.75%)
SNGP 137.05 Increased By ▲ 0.69 (0.51%)
SSGC 43.89 Decreased By ▼ -0.21 (-0.48%)
TELE 8.95 Decreased By ▼ -0.08 (-0.89%)
TPLP 11.75 Decreased By ▼ -0.12 (-1.01%)
TREET 28.51 Increased By ▲ 1.22 (4.47%)
TRG 77.02 Decreased By ▼ -0.65 (-0.84%)
WTL 1.89 Increased By ▲ 0.13 (7.39%)
BR100 16,901 Increased By 355.8 (2.15%)
BR30 55,500 Increased By 826.2 (1.51%)
KSE100 162,257 Increased By 2976.9 (1.87%)
KSE30 49,723 Increased By 1064.7 (2.19%)
Diplomats walk out as Israeli PM Netanyahu begins speech at 80th UNGA

Published 26 Sep, 2025 06:27pm
