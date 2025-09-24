BML 7.74 Decreased By ▼ -0.22 (-2.76%)
BOP 25.30 Decreased By ▼ -0.68 (-2.62%)
CNERGY 8.59 Increased By ▲ 0.05 (0.59%)
CPHL 97.60 Increased By ▲ 1.29 (1.34%)
DCL 15.20 Decreased By ▼ -0.24 (-1.55%)
DGKC 249.33 Increased By ▲ 1.16 (0.47%)
FCCL 57.22 Increased By ▲ 0.34 (0.6%)
FFL 21.80 Increased By ▲ 0.04 (0.18%)
GCIL 33.82 Increased By ▲ 0.12 (0.36%)
HUBC 210.00 Decreased By ▼ -0.53 (-0.25%)
KEL 6.38 Increased By ▲ 0.27 (4.42%)
KOSM 7.60 Increased By ▲ 0.04 (0.53%)
LOTCHEM 26.21 Increased By ▲ 0.02 (0.08%)
MLCF 107.40 Increased By ▲ 1.46 (1.38%)
NBP 189.98 Increased By ▲ 2.54 (1.36%)
PAEL 55.00 Increased By ▲ 0.71 (1.31%)
PIAHCLA 20.56 Decreased By ▼ -0.11 (-0.53%)
PIBTL 14.10 Increased By ▲ 0.18 (1.29%)
POWER 18.65 No Change ▼ 0.00 (0%)
PPL 192.10 Decreased By ▼ -0.65 (-0.34%)
PREMA 50.00 Decreased By ▼ -2.94 (-5.55%)
PRL 35.76 Increased By ▲ 0.15 (0.42%)
PTC 26.55 Decreased By ▼ -0.62 (-2.28%)
SNGP 137.99 Increased By ▲ 1.74 (1.28%)
SSGC 44.00 Increased By ▲ 0.06 (0.14%)
TELE 9.22 Increased By ▲ 0.10 (1.1%)
TPLP 11.70 Increased By ▲ 0.11 (0.95%)
TREET 26.75 Increased By ▲ 0.40 (1.52%)
TRG 82.90 Increased By ▲ 1.06 (1.3%)
WTL 1.62 Increased By ▲ 0.03 (1.89%)
BR100 16,299 Decreased By -106.5 (-0.65%)
BR30 52,637 Decreased By -300.6 (-0.57%)
KSE100 157,945 Decreased By -835.8 (-0.53%)
KSE30 48,152 Decreased By -348.1 (-0.72%)
Sep 24, 2025 اردو PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets Print 2025-09-24

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 24 Sep, 2025 03:45am

KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 39.766 billion and the numbers of lots traded were 41.091.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR24.213 billion, followed by COTS (PKR 5.226 billion), Silver (PKR 3.770 billion), NSDQ 100 (PKR 1.316 billion), Platinum (PKR 2.639 billion), Crude Oil (PKR 1.444 billion), Japan Equity (PKR 140.661 million), SP500 (PKR 300.850 million), DJ (PKR 353.877 million), Natural Gas (PKR 190.531 million), Copper (PKR 89.951 million), Brent (PKR 19.944 million) and Aluminum (PKR 15.268 million).

In Agricultural commodities, 12 lots amounting to PKR 44.482 million were traded.

Copyright Business Recorder, 2025

Gold PMEX Agricultural Commodities

Comments

200 characters

PMEX daily trading report

Govt to move IMF for restoration of wheat MSP system

Pakistan’s poverty reduction reversed by economic shocks, weak reforms: WB

UK flights: PIA unable to secure TCO licence

ECC clears revised financing: Reko Diq attracting new global interest

Venture capital, double taxation, forex: Reforms soon in procedures, policies: Haroon

Circular debt ‘package’: Govt to sign Rs1.225trn pact with 18 banks today

Tax expenditure remains at 2.1pc of GDP

Communication & transport sector: ADB keen to enhance investment

CAREC Tranche-3 project faces uncertainty

KE to decommission two gas turbine power plants

Read more stories