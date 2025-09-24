KARACHI: On Monday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 39.766 billion and the numbers of lots traded were 41.091.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR24.213 billion, followed by COTS (PKR 5.226 billion), Silver (PKR 3.770 billion), NSDQ 100 (PKR 1.316 billion), Platinum (PKR 2.639 billion), Crude Oil (PKR 1.444 billion), Japan Equity (PKR 140.661 million), SP500 (PKR 300.850 million), DJ (PKR 353.877 million), Natural Gas (PKR 190.531 million), Copper (PKR 89.951 million), Brent (PKR 19.944 million) and Aluminum (PKR 15.268 million).
In Agricultural commodities, 12 lots amounting to PKR 44.482 million were traded.
