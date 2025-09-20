KARACHI: Open market rates of foreign currencies supplied by the Forex Association of Pakistan on Friday (September 19, 2025).

========================================================================= CURRENCY BUYING SELLING CURRENCY BUYING SELLING ========================================================================= USD $ 281.98 282.50 AED 77.10 77.88 EURO 331.76 335.05 SAR 75.14 75.82 GBP 382.24 386.32 INTERBANK 281.50 281.60 JPY 1.88 1.93 =========================================================================

