BML 7.18 Increased By ▲ 0.56 (8.46%)
BOP 23.88 Increased By ▲ 2.17 (10%)
CNERGY 8.41 Increased By ▲ 1.00 (13.5%)
CPHL 98.98 Increased By ▲ 1.12 (1.14%)
DCL 15.65 Increased By ▲ 0.15 (0.97%)
DGKC 246.50 Increased By ▲ 6.02 (2.5%)
FCCL 58.94 Increased By ▲ 0.97 (1.67%)
FFL 21.51 Increased By ▲ 1.96 (10.03%)
GCIL 34.77 Decreased By ▼ -0.27 (-0.77%)
HUBC 197.31 Increased By ▲ 2.15 (1.1%)
KEL 5.75 Increased By ▲ 0.13 (2.31%)
KOSM 7.94 Increased By ▲ 0.71 (9.82%)
LOTCHEM 24.89 Decreased By ▼ -0.07 (-0.28%)
MLCF 107.80 Increased By ▲ 0.65 (0.61%)
NBP 189.89 Increased By ▲ 7.65 (4.2%)
PAEL 55.80 Increased By ▲ 0.29 (0.52%)
PIAHCLA 20.30 Increased By ▲ 0.03 (0.15%)
PIBTL 13.30 Increased By ▲ 0.13 (0.99%)
POWER 18.97 Increased By ▲ 0.10 (0.53%)
PPL 192.00 Increased By ▲ 2.58 (1.36%)
PREMA 43.86 Increased By ▲ 1.23 (2.89%)
PRL 36.84 Increased By ▲ 3.21 (9.55%)
PTC 24.38 Increased By ▲ 0.96 (4.1%)
SNGP 133.50 Increased By ▲ 1.49 (1.13%)
SSGC 44.58 Increased By ▲ 0.20 (0.45%)
TELE 9.95 Increased By ▲ 1.00 (11.17%)
TPLP 12.09 Increased By ▲ 1.10 (10.01%)
TREET 27.17 Increased By ▲ 0.18 (0.67%)
TRG 76.70 Decreased By ▼ -0.80 (-1.03%)
WTL 1.79 Increased By ▲ 0.07 (4.07%)
BR100 16,307 Increased By 236.2 (1.47%)
BR30 51,537 Increased By 1163.4 (2.31%)
KSE100 157,953 Increased By 1775.7 (1.14%)
KSE30 48,199 Increased By 520.5 (1.09%)
Markets Print 2025-09-19

PMEX daily trading report

Recorder Report Published 19 Sep, 2025 06:25am

KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 77.702 billion and the numbers of lots traded were 87,410.

Major business was contributed by Gold amounting to PKR 49.168 billion, followed by COTS (PKR 9.815 billion), NSDQ 100 (PKR 5.648 billion), Platinum (PKR 4.860 billion), Silver (PKR 4.407 billion), Crude Oil (PKR 1.375 billion), SP 500 (PKR 785.819 million), DJ (PKR 662.070 million), Copper (PKR 289.409 million), Natural Gas (PKR 138.317 million), Japan Equity (PKR 113.354 million), Aluminium (PKR 28.844 million) and Brent (PKR 13.441 million).

In Agricultural commodities, 13 lots amounting to PKR 128.811 million were traded.

PMEX PMEX daily trading report

