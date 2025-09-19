KARACHI: On Wednesday, at PMEX, the traded value of Metals, Energy, COTS and indices was recorded at PKR 77.702 billion and the numbers of lots traded were 87,410.
Major business was contributed by Gold amounting to PKR 49.168 billion, followed by COTS (PKR 9.815 billion), NSDQ 100 (PKR 5.648 billion), Platinum (PKR 4.860 billion), Silver (PKR 4.407 billion), Crude Oil (PKR 1.375 billion), SP 500 (PKR 785.819 million), DJ (PKR 662.070 million), Copper (PKR 289.409 million), Natural Gas (PKR 138.317 million), Japan Equity (PKR 113.354 million), Aluminium (PKR 28.844 million) and Brent (PKR 13.441 million).
In Agricultural commodities, 13 lots amounting to PKR 128.811 million were traded.
